- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 394
Profit Trade:
4 421 (69.14%)
Loss Trade:
1 973 (30.86%)
Best Trade:
9.69 USD
Worst Trade:
-15.54 USD
Profitto lordo:
3 695.07 USD (447 921 pips)
Perdita lorda:
-3 411.89 USD (346 259 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (44.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.80 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
36.66%
Massimo carico di deposito:
44.72%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
3 649 (57.07%)
Short Trade:
2 745 (42.93%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
0.84 USD
Perdita media:
-1.73 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-62.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.72 USD (15)
Crescita mensile:
-3.31%
Previsione annuale:
-40.11%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.72 USD
Massimale:
229.17 USD (38.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.38% (87.69 USD)
Per equità:
28.60% (65.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCHF
|920
|USDJPY
|819
|USDCHF
|676
|EURGBP
|475
|EURCAD
|462
|GBPUSD
|434
|AUDNZD
|412
|GBPAUD
|294
|NZDUSD
|286
|EURAUD
|286
|GBPCHF
|279
|EURNZD
|266
|GBPCAD
|255
|EURUSD
|191
|AUDJPY
|159
|AUDCAD
|81
|CHFJPY
|60
|AUDCHF
|24
|USDCAD
|15
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCHF
|-27
|USDJPY
|68
|USDCHF
|-11
|EURGBP
|115
|EURCAD
|54
|GBPUSD
|0
|AUDNZD
|-24
|GBPAUD
|28
|NZDUSD
|25
|EURAUD
|19
|GBPCHF
|16
|EURNZD
|54
|GBPCAD
|-57
|EURUSD
|-48
|AUDJPY
|44
|AUDCAD
|8
|CHFJPY
|28
|AUDCHF
|2
|USDCAD
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCHF
|4.8K
|USDJPY
|20K
|USDCHF
|4.7K
|EURGBP
|13K
|EURCAD
|13K
|GBPUSD
|3.6K
|AUDNZD
|1.9K
|GBPAUD
|8.1K
|NZDUSD
|4.8K
|EURAUD
|6.2K
|GBPCHF
|3.9K
|EURNZD
|12K
|GBPCAD
|-5.4K
|EURUSD
|-3K
|AUDJPY
|7.8K
|AUDCAD
|2.1K
|CHFJPY
|4.7K
|AUDCHF
|360
|USDCAD
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.69 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +44.80 USD
Massima perdita consecutiva: -62.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
MarketFinancials-MT5
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.36 × 547
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
FairForex-LIVE
|0.67 × 3
|
OneRoyal-Server
|1.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|1.08 × 24
|
ICTrading-MT5-4
|1.10 × 1652
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 18662
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.40 × 5
|
PUPrime-Live
|1.45 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.49 × 48358
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.58 × 603
|
ICMarkets-MT5
|1.70 × 10733
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.74 × 425
|
GOMarketsMU-Live
|1.83 × 6
|
Hankotrade-Live
|1.85 × 631
NightVision EA MT5 - expert advisor:
https://www.mql5.com/ru/market/product/60158
The risks on the signal are: 0.01 lot per every $400 deposit (maximum historical drawdown is ~50%, or 4-5 full StopLosses in sequence).
