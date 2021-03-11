SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NightVision Expert Advisor MT5
Alexander Kalinkin

NightVision Expert Advisor MT5

Alexander Kalinkin
0 recensioni
Affidabilità
253 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2020 283%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 394
Profit Trade:
4 421 (69.14%)
Loss Trade:
1 973 (30.86%)
Best Trade:
9.69 USD
Worst Trade:
-15.54 USD
Profitto lordo:
3 695.07 USD (447 921 pips)
Perdita lorda:
-3 411.89 USD (346 259 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (44.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.80 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
36.66%
Massimo carico di deposito:
44.72%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
3 649 (57.07%)
Short Trade:
2 745 (42.93%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
0.84 USD
Perdita media:
-1.73 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-62.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.72 USD (15)
Crescita mensile:
-3.31%
Previsione annuale:
-40.11%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.72 USD
Massimale:
229.17 USD (38.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.38% (87.69 USD)
Per equità:
28.60% (65.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCHF 920
USDJPY 819
USDCHF 676
EURGBP 475
EURCAD 462
GBPUSD 434
AUDNZD 412
GBPAUD 294
NZDUSD 286
EURAUD 286
GBPCHF 279
EURNZD 266
GBPCAD 255
EURUSD 191
AUDJPY 159
AUDCAD 81
CHFJPY 60
AUDCHF 24
USDCAD 15
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCHF -27
USDJPY 68
USDCHF -11
EURGBP 115
EURCAD 54
GBPUSD 0
AUDNZD -24
GBPAUD 28
NZDUSD 25
EURAUD 19
GBPCHF 16
EURNZD 54
GBPCAD -57
EURUSD -48
AUDJPY 44
AUDCAD 8
CHFJPY 28
AUDCHF 2
USDCAD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCHF 4.8K
USDJPY 20K
USDCHF 4.7K
EURGBP 13K
EURCAD 13K
GBPUSD 3.6K
AUDNZD 1.9K
GBPAUD 8.1K
NZDUSD 4.8K
EURAUD 6.2K
GBPCHF 3.9K
EURNZD 12K
GBPCAD -5.4K
EURUSD -3K
AUDJPY 7.8K
AUDCAD 2.1K
CHFJPY 4.7K
AUDCHF 360
USDCAD -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.69 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +44.80 USD
Massima perdita consecutiva: -62.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-2
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
GoMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.36 × 547
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
FairForex-LIVE
0.67 × 3
OneRoyal-Server
1.00 × 1
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
ICTrading-MT5-4
1.10 × 1652
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 18662
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.40 × 5
PUPrime-Live
1.45 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.49 × 48358
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.58 × 603
ICMarkets-MT5
1.70 × 10733
ICMarketsEU-MT5-2
1.74 × 425
GOMarketsMU-Live
1.83 × 6
Hankotrade-Live
1.85 × 631
162 più
NightVision EA MT5 - expert advisor:

https://www.mql5.com/ru/market/product/60158


The risks on the signal are: 0.01 lot per every $400 deposit (maximum historical drawdown is ~50%, or 4-5 full StopLosses in sequence).



2022.10.11 23:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.10.04 23:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.08.16 18:00
A large drawdown may occur on the account again
2022.08.12 16:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.08.10 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.08.08 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.08.05 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.07.18 06:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.07.18 05:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.07.04 00:49
A large drawdown may occur on the account again
2022.06.27 00:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.06.24 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.06.24 17:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.06.24 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.06.06 01:24
A large drawdown may occur on the account again
2022.04.13 01:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.04.11 02:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.03.21 03:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2022.03.18 00:20
Share of days for 80% of growth is too low
2022.03.14 01:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 477 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NightVision Expert Advisor MT5
35USD al mese
283%
0
0
USD
383
USD
253
99%
6 394
69%
37%
1.08
0.04
USD
48%
1:500
