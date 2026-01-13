SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold 100 USD to 40k USD
iDeal Forex Trader

Gold 100 USD to 40k USD

iDeal Forex Trader
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 231%
Exness-MT5Real35
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
47 (82.45%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (17.54%)
En iyi işlem:
38.17 USD
En kötü işlem:
-22.04 USD
Brüt kâr:
357.59 USD (173 563 pips)
Brüt zarar:
-126.18 USD (56 435 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (98.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.75 USD (13)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
16.03%
Maks. mevduat yükü:
25.62%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
5.12
Alış işlemleri:
22 (38.60%)
Satış işlemleri:
35 (61.40%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
4.06 USD
Ortalama kâr:
7.61 USD
Ortalama zarar:
-12.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-40.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.22 USD (3)
Aylık büyüme:
231.41%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.04 USD
Maksimum:
45.22 USD (26.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.36% (45.22 USD)
Varlığa göre:
22.51% (62.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 231
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 117K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.17 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +98.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real35" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

👋 Welcome، to iDeal Forex Trader! 
We really in love with Elliott Wave & Price Action & Harmonic
Support : Tele @IFTSupport


İnceleme yok
2026.01.14 03:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 19:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold 100 USD to 40k USD
Ayda 30 USD
231%
0
0
USD
331
USD
1
0%
57
82%
16%
2.83
4.06
USD
26%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.