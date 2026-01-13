- Büyüme
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
47 (82.45%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (17.54%)
En iyi işlem:
38.17 USD
En kötü işlem:
-22.04 USD
Brüt kâr:
357.59 USD (173 563 pips)
Brüt zarar:
-126.18 USD (56 435 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (98.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.75 USD (13)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
16.03%
Maks. mevduat yükü:
25.62%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
5.12
Alış işlemleri:
22 (38.60%)
Satış işlemleri:
35 (61.40%)
Kâr faktörü:
2.83
Beklenen getiri:
4.06 USD
Ortalama kâr:
7.61 USD
Ortalama zarar:
-12.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-40.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.22 USD (3)
Aylık büyüme:
231.41%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.04 USD
Maksimum:
45.22 USD (26.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.36% (45.22 USD)
Varlığa göre:
22.51% (62.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|231
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|117K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real35" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
👋 Welcome، to iDeal Forex Trader!
We really in love with Elliott Wave & Price Action & Harmonic
Support : Tele @IFTSupport
