Total de Trades:
68
Transacciones Rentables:
56 (82.35%)
Transacciones Irrentables:
12 (17.65%)
Mejor transacción:
38.17 USD
Peor transacción:
-22.04 USD
Beneficio Bruto:
391.87 USD (207 828 pips)
Pérdidas Brutas:
-130.31 USD (60 563 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (111.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
111.79 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
18.35%
Carga máxima del depósito:
44.47%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
68
Tiempo medio de espera:
24 minutos
Factor de Recuperación:
5.78
Transacciones Largas:
22 (32.35%)
Transacciones Cortas:
46 (67.65%)
Factor de Beneficio:
3.01
Beneficio Esperado:
3.85 USD
Beneficio medio:
7.00 USD
Pérdidas medias:
-10.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-40.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.22 USD (3)
Crecimiento al mes:
261.56%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
22.04 USD
Máxima:
45.22 USD (26.36%)
Reducción relativa:
De balance:
26.36% (45.22 USD)
De fondos:
22.51% (62.98 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|262
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|147K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
