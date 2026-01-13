SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gold 100 USD to 40k USD
iDeal Forex Trader

Gold 100 USD to 40k USD

iDeal Forex Trader
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 262%
Exness-MT5Real35
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
68
Transacciones Rentables:
56 (82.35%)
Transacciones Irrentables:
12 (17.65%)
Mejor transacción:
38.17 USD
Peor transacción:
-22.04 USD
Beneficio Bruto:
391.87 USD (207 828 pips)
Pérdidas Brutas:
-130.31 USD (60 563 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (111.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
111.79 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
18.35%
Carga máxima del depósito:
44.47%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
68
Tiempo medio de espera:
24 minutos
Factor de Recuperación:
5.78
Transacciones Largas:
22 (32.35%)
Transacciones Cortas:
46 (67.65%)
Factor de Beneficio:
3.01
Beneficio Esperado:
3.85 USD
Beneficio medio:
7.00 USD
Pérdidas medias:
-10.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-40.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.22 USD (3)
Crecimiento al mes:
261.56%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
22.04 USD
Máxima:
45.22 USD (26.36%)
Reducción relativa:
De balance:
26.36% (45.22 USD)
De fondos:
22.51% (62.98 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 262
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 147K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +38.17 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +111.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -40.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real35" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

👋 Welcome، to iDeal Forex Trader! 
We really in love with Elliott Wave & Price Action & Harmonic
Support : Tele @IFTSupport


No hay comentarios
2026.01.14 03:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 19:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
