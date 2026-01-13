- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
41 (80.39%)
Loss Trade:
10 (19.61%)
Best Trade:
38.17 USD
Worst Trade:
-22.04 USD
Profitto lordo:
305.91 USD (121 886 pips)
Perdita lorda:
-126.18 USD (56 435 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (93.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.62 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
15.71%
Massimo carico di deposito:
25.62%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
3.97
Long Trade:
22 (43.14%)
Short Trade:
29 (56.86%)
Fattore di profitto:
2.42
Profitto previsto:
3.52 USD
Profitto medio:
7.46 USD
Perdita media:
-12.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-40.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.22 USD (3)
Crescita mensile:
179.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.04 USD
Massimale:
45.22 USD (26.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.36% (45.22 USD)
Per equità:
22.51% (62.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|180
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|65K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.17 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +93.62 USD
Massima perdita consecutiva: -40.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real35" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
👋 Welcome، to iDeal Forex Trader!
We really in love with Elliott Wave & Price Action & Harmonic
Support : Tele @IFTSupport
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
180%
0
0
USD
USD
280
USD
USD
1
0%
51
80%
16%
2.42
3.52
USD
USD
26%
1:500