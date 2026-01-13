SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold 100 USD to 40k USD
iDeal Forex Trader

Gold 100 USD to 40k USD

iDeal Forex Trader
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 180%
Exness-MT5Real35
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
41 (80.39%)
Loss Trade:
10 (19.61%)
Best Trade:
38.17 USD
Worst Trade:
-22.04 USD
Profitto lordo:
305.91 USD (121 886 pips)
Perdita lorda:
-126.18 USD (56 435 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (93.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.62 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
15.71%
Massimo carico di deposito:
25.62%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
3.97
Long Trade:
22 (43.14%)
Short Trade:
29 (56.86%)
Fattore di profitto:
2.42
Profitto previsto:
3.52 USD
Profitto medio:
7.46 USD
Perdita media:
-12.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-40.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.22 USD (3)
Crescita mensile:
179.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.04 USD
Massimale:
45.22 USD (26.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.36% (45.22 USD)
Per equità:
22.51% (62.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 180
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 65K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.17 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +93.62 USD
Massima perdita consecutiva: -40.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real35" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

👋 Welcome، to iDeal Forex Trader! 
We really in love with Elliott Wave & Price Action & Harmonic
Support : Tele @IFTSupport


Non ci sono recensioni
2026.01.14 03:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 19:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.13 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold 100 USD to 40k USD
30USD al mese
180%
0
0
USD
280
USD
1
0%
51
80%
16%
2.42
3.52
USD
26%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.