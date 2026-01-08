SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / StellarX
Thyda Saing

StellarX

Thyda Saing
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -96%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
79 (58.51%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (41.48%)
En iyi işlem:
42.60 USD
En kötü işlem:
-103.06 USD
Brüt kâr:
781.02 USD (55 777 pips)
Brüt zarar:
-1 259.90 USD (81 829 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (307.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
307.60 USD (21)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.08%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
4 (2.96%)
Satış işlemleri:
131 (97.04%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-3.55 USD
Ortalama kâr:
9.89 USD
Ortalama zarar:
-22.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-830.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-830.52 USD (11)
Aylık büyüme:
-82.07%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
479.20 USD
Maksimum:
830.52 USD (97.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.56% (830.52 USD)
Varlığa göre:
0.07% (0.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 134
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -479
BTCUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -29K
BTCUSD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.60 USD
En kötü işlem: -103 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +307.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -830.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.85 × 8642
FusionMarkets-Live
2.30 × 2212
Exness-MT5Real35
2.89 × 19
Exness-MT5Real5
3.32 × 3631
ICMarketsSC-MT5-2
3.59 × 3454
ICMarkets-MT5-2
3.71 × 1934
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
13 daha fazla...
StellarX focus on currency and crypto, day trading.
İnceleme yok
2026.01.10 21:59
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 8.33% of days out of the 108 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 21:59
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.78% of days out of the 108 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 21:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.10 20:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
