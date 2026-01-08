- Crescita
Trade:
135
Profit Trade:
79 (58.51%)
Loss Trade:
56 (41.48%)
Best Trade:
42.60 USD
Worst Trade:
-103.06 USD
Profitto lordo:
781.02 USD (55 777 pips)
Perdita lorda:
-1 259.90 USD (81 829 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (307.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
307.60 USD (21)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.08%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
4 (2.96%)
Short Trade:
131 (97.04%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-3.55 USD
Profitto medio:
9.89 USD
Perdita media:
-22.50 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-830.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-830.52 USD (11)
Crescita mensile:
-82.07%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
479.20 USD
Massimale:
830.52 USD (97.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.56% (830.52 USD)
Per equità:
0.07% (0.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-479
|BTCUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-29K
|BTCUSD
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.60 USD
Worst Trade: -103 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +307.60 USD
Massima perdita consecutiva: -830.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.85 × 8642
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2212
|
Exness-MT5Real35
|2.89 × 19
|
Exness-MT5Real5
|3.32 × 3631
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.59 × 3454
|
ICMarkets-MT5-2
|3.71 × 1934
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
StellarX focus on currency and crypto, day trading.
Non ci sono recensioni
