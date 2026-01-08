SegnaliSezioni
Thyda Saing

StellarX

Thyda Saing
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -96%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
79 (58.51%)
Loss Trade:
56 (41.48%)
Best Trade:
42.60 USD
Worst Trade:
-103.06 USD
Profitto lordo:
781.02 USD (55 777 pips)
Perdita lorda:
-1 259.90 USD (81 829 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (307.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
307.60 USD (21)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.08%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
4 (2.96%)
Short Trade:
131 (97.04%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-3.55 USD
Profitto medio:
9.89 USD
Perdita media:
-22.50 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-830.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-830.52 USD (11)
Crescita mensile:
-82.07%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
479.20 USD
Massimale:
830.52 USD (97.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.56% (830.52 USD)
Per equità:
0.07% (0.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 134
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -479
BTCUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -29K
BTCUSD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.60 USD
Worst Trade: -103 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +307.60 USD
Massima perdita consecutiva: -830.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.85 × 8642
FusionMarkets-Live
2.30 × 2212
Exness-MT5Real35
2.89 × 19
Exness-MT5Real5
3.32 × 3631
ICMarketsSC-MT5-2
3.59 × 3454
ICMarkets-MT5-2
3.71 × 1934
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
13 più
StellarX focus on currency and crypto, day trading.
Non ci sono recensioni
2026.01.10 21:59
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 8.33% of days out of the 108 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 21:59
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.78% of days out of the 108 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 21:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.10 20:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
StellarX
30USD al mese
-96%
0
0
USD
300
USD
16
14%
135
58%
100%
0.61
-3.55
USD
98%
1:200
