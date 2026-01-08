SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / StellarX
Thyda Saing

StellarX

Thyda Saing
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -96%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
135
Bénéfice trades:
79 (58.51%)
Perte trades:
56 (41.48%)
Meilleure transaction:
42.60 USD
Pire transaction:
-103.06 USD
Bénéfice brut:
781.02 USD (55 777 pips)
Perte brute:
-1 259.90 USD (81 829 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (307.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
307.60 USD (21)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
15.08%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.58
Longs trades:
4 (2.96%)
Courts trades:
131 (97.04%)
Facteur de profit:
0.62
Rendement attendu:
-3.55 USD
Bénéfice moyen:
9.89 USD
Perte moyenne:
-22.50 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-830.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-830.52 USD (11)
Croissance mensuelle:
-82.07%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
14%
Prélèvement par solde:
Absolu:
479.20 USD
Maximal:
830.52 USD (97.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
97.56% (830.52 USD)
Par fonds propres:
0.07% (0.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 134
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -479
BTCUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -29K
BTCUSD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.60 USD
Pire transaction: -103 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +307.60 USD
Perte consécutive maximale: -830.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.85 × 8642
FusionMarkets-Live
2.30 × 2212
Exness-MT5Real35
2.89 × 19
Exness-MT5Real5
3.32 × 3631
ICMarketsSC-MT5-2
3.59 × 3454
ICMarkets-MT5-2
3.71 × 1934
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
13 plus...
StellarX focus on currency and crypto, day trading.
Aucun avis
2026.01.10 21:59
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 8.33% of days out of the 108 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 21:59
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.78% of days out of the 108 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 21:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.10 20:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
