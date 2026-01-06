SinyallerBölümler
Yaqoub Yousef

Geo Level

Yaqoub Yousef
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 56%
CPTMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
51 (92.72%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (7.27%)
En iyi işlem:
13.60 USD
En kötü işlem:
-0.72 USD
Brüt kâr:
57.38 USD (2 772 pips)
Brüt zarar:
-1.08 USD (38 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (25.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.11 USD (18)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
91.47%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
78.19
Alış işlemleri:
41 (74.55%)
Satış işlemleri:
14 (25.45%)
Kâr faktörü:
53.13
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
1.13 USD
Ortalama zarar:
-0.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.72 USD (1)
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.72 USD (0.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.65% (0.72 USD)
Varlığa göre:
51.83% (77.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.60 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CPTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System

This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.

Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.

⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.


Leverage: 1:500

İnceleme yok
2026.01.06 10:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 10:23
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
