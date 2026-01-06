- Büyüme
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
51 (92.72%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (7.27%)
En iyi işlem:
13.60 USD
En kötü işlem:
-0.72 USD
Brüt kâr:
57.38 USD (2 772 pips)
Brüt zarar:
-1.08 USD (38 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (25.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.11 USD (18)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
91.47%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
78.19
Alış işlemleri:
41 (74.55%)
Satış işlemleri:
14 (25.45%)
Kâr faktörü:
53.13
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
1.13 USD
Ortalama zarar:
-0.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.72 USD (1)
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.72 USD (0.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.65% (0.72 USD)
Varlığa göre:
51.83% (77.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
En iyi işlem: +13.60 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CPTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System
This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.
Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.
⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
Leverage: 1:500
