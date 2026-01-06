SegnaliSezioni
Yaqoub Yousef

Geo Level

Yaqoub Yousef
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2026 56%
CPTMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
51 (92.72%)
Loss Trade:
4 (7.27%)
Best Trade:
13.60 USD
Worst Trade:
-0.72 USD
Profitto lordo:
57.38 USD (2 772 pips)
Perdita lorda:
-1.08 USD (38 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (25.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.11 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
91.47%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
78.19
Long Trade:
41 (74.55%)
Short Trade:
14 (25.45%)
Fattore di profitto:
53.13
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
1.13 USD
Perdita media:
-0.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.72 USD (1)
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.72 USD (0.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.65% (0.72 USD)
Per equità:
51.83% (77.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.60 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.11 USD
Massima perdita consecutiva: -0.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CPTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System

This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.

Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.

⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.


Leverage: 1:500

Non ci sono recensioni
2026.01.06 10:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 10:23
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
