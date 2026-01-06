- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
51 (92.72%)
Loss Trade:
4 (7.27%)
Best Trade:
13.60 USD
Worst Trade:
-0.72 USD
Profitto lordo:
57.38 USD (2 772 pips)
Perdita lorda:
-1.08 USD (38 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (25.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.11 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
91.47%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
78.19
Long Trade:
41 (74.55%)
Short Trade:
14 (25.45%)
Fattore di profitto:
53.13
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
1.13 USD
Perdita media:
-0.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.72 USD (1)
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.72 USD (0.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.65% (0.72 USD)
Per equità:
51.83% (77.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.60 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.11 USD
Massima perdita consecutiva: -0.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CPTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System
This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.
Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.
⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.
Leverage: 1:500
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
56%
0
0
USD
USD
158
USD
USD
1
92%
55
92%
100%
53.12
1.02
USD
USD
52%
1:500