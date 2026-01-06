SignauxSections
Yaqoub Yousef

Geo Level

Yaqoub Yousef
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2026 56%
CPTMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
55
Bénéfice trades:
51 (92.72%)
Perte trades:
4 (7.27%)
Meilleure transaction:
13.60 USD
Pire transaction:
-0.72 USD
Bénéfice brut:
57.38 USD (2 772 pips)
Perte brute:
-1.08 USD (38 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (25.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.11 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
91.47%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
78.19
Longs trades:
41 (74.55%)
Courts trades:
14 (25.45%)
Facteur de profit:
53.13
Rendement attendu:
1.02 USD
Bénéfice moyen:
1.13 USD
Perte moyenne:
-0.27 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.72 USD (1)
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.72 USD (0.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.65% (0.72 USD)
Par fonds propres:
51.83% (77.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.60 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +25.11 USD
Perte consécutive maximale: -0.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CPTMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🚀 GeoLevel High-Frequency Trading System

This signal follows a proprietary Python-based algorithm designed for XAUUSD & BTCUSD.

Key Features:
✅ Momentum & Liquidity Scalping (0.8s execution).
✅ Geometric Price Analysis (Square of 9).
✅ Aggressive Recovery Mode.

⚠️ NOTE: This account is currently in a "Recovery Phase" to offset previous historical drawdown. High risk/reward ratio is expected during this phase. Subscribe only if you understand aggressive growth.


Leverage: 1:500

Aucun avis
2026.01.06 10:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 10:23
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.06 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
