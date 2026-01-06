- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
16 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (38.46%)
En iyi işlem:
46.77 USD
En kötü işlem:
-30.96 USD
Brüt kâr:
202.00 USD (84 620 pips)
Brüt zarar:
-123.98 USD (21 585 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (53.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.54 USD (2)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
12 (46.15%)
Satış işlemleri:
14 (53.85%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
3.00 USD
Ortalama kâr:
12.63 USD
Ortalama zarar:
-12.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-48.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.96 USD (3)
Aylık büyüme:
123.14%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
48.96 USD (76.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|73
|BTCUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.1K
|BTCUSD
|54K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.77 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +53.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|11.97 × 529
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|212.00 × 1
