Nguyen Viet Dong

MrGold1111

Nguyen Viet Dong
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
16 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (38.46%)
En iyi işlem:
46.77 USD
En kötü işlem:
-30.96 USD
Brüt kâr:
202.00 USD (84 620 pips)
Brüt zarar:
-123.98 USD (21 585 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (53.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.54 USD (2)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
12 (46.15%)
Satış işlemleri:
14 (53.85%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
3.00 USD
Ortalama kâr:
12.63 USD
Ortalama zarar:
-12.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-48.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.96 USD (3)
Aylık büyüme:
123.14%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
48.96 USD (76.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 24
BTCUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 73
BTCUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.1K
BTCUSD 54K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.77 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +53.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 6
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
11.97 × 529
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
212.00 × 1
2026.01.06 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
