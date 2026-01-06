- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
16 (61.53%)
Loss Trade:
10 (38.46%)
Best Trade:
46.77 USD
Worst Trade:
-30.96 USD
Profitto lordo:
202.00 USD (84 620 pips)
Perdita lorda:
-123.98 USD (21 585 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (53.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.54 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
12 (46.15%)
Short Trade:
14 (53.85%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
3.00 USD
Profitto medio:
12.63 USD
Perdita media:
-12.40 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-48.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.96 USD (3)
Crescita mensile:
123.14%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
48.96 USD (76.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|73
|BTCUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.1K
|BTCUSD
|54K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.77 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +53.45 USD
Massima perdita consecutiva: -48.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|11.97 × 529
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|212.00 × 1
Chien Luoc giao dich Vang hang ngay
Non ci sono recensioni