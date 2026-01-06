SegnaliSezioni
Nguyen Viet Dong

MrGold1111

Nguyen Viet Dong
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
16 (61.53%)
Loss Trade:
10 (38.46%)
Best Trade:
46.77 USD
Worst Trade:
-30.96 USD
Profitto lordo:
202.00 USD (84 620 pips)
Perdita lorda:
-123.98 USD (21 585 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (53.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.54 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
12 (46.15%)
Short Trade:
14 (53.85%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
3.00 USD
Profitto medio:
12.63 USD
Perdita media:
-12.40 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-48.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.96 USD (3)
Crescita mensile:
123.14%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
48.96 USD (76.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 24
BTCUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 73
BTCUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.1K
BTCUSD 54K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.77 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +53.45 USD
Massima perdita consecutiva: -48.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 6
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
11.97 × 529
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
212.00 × 1
Chien Luoc giao dich Vang hang ngay
Non ci sono recensioni
2026.01.06 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
