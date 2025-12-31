- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
98 (91.58%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (8.41%)
En iyi işlem:
210.41 USD
En kötü işlem:
-141.85 USD
Brüt kâr:
1 285.74 USD (9 731 666 pips)
Brüt zarar:
-309.76 USD (167 503 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (750.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
750.97 USD (27)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
36.72%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
5.23
Alış işlemleri:
78 (72.90%)
Satış işlemleri:
29 (27.10%)
Kâr faktörü:
4.15
Beklenen getiri:
9.12 USD
Ortalama kâr:
13.12 USD
Ortalama zarar:
-34.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-184.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-184.93 USD (2)
Aylık büyüme:
95.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.74 USD
Maksimum:
186.54 USD (9.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.29% (185.70 USD)
Varlığa göre:
50.47% (1 239.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|USTEC
|9
|BTCUSD
|8
|JP225
|5
|ETHUSD
|4
|USDCHF
|3
|USDJPY
|2
|USOIL
|2
|US30
|1
|US500
|1
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|451
|USTEC
|55
|BTCUSD
|137
|JP225
|144
|ETHUSD
|4
|USDCHF
|5
|USDJPY
|203
|USOIL
|18
|US30
|0
|US500
|0
|EURUSD
|7
|GBPJPY
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|254K
|USTEC
|101K
|BTCUSD
|330K
|JP225
|20K
|ETHUSD
|4.1K
|USDCHF
|425
|USDJPY
|826
|USOIL
|1.9K
|US30
|32
|US500
|87
|EURUSD
|346
|GBPJPY
|63
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +210.41 USD
En kötü işlem: -142 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +750.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -184.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
AdmiralMarkets-Live
|0.60 × 5
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.33 × 644
|
Exness-MT5Real8
|2.63 × 8
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.35 × 37
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.11 × 309
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
|
Exness-MT5Real3
|8.46 × 400
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
