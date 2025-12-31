SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Exness RawSpread
Mr Metasit Rinthon

Exness RawSpread

Mr Metasit Rinthon
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 95%
Exness-MT5Real7
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
98 (91.58%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (8.41%)
En iyi işlem:
210.41 USD
En kötü işlem:
-141.85 USD
Brüt kâr:
1 285.74 USD (9 731 666 pips)
Brüt zarar:
-309.76 USD (167 503 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (750.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
750.97 USD (27)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
36.72%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
5.23
Alış işlemleri:
78 (72.90%)
Satış işlemleri:
29 (27.10%)
Kâr faktörü:
4.15
Beklenen getiri:
9.12 USD
Ortalama kâr:
13.12 USD
Ortalama zarar:
-34.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-184.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-184.93 USD (2)
Aylık büyüme:
95.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.74 USD
Maksimum:
186.54 USD (9.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.29% (185.70 USD)
Varlığa göre:
50.47% (1 239.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 66
USTEC 9
BTCUSD 8
JP225 5
ETHUSD 4
USDCHF 3
USDJPY 2
USOIL 2
US30 1
US500 1
EURUSD 1
GBPJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 451
USTEC 55
BTCUSD 137
JP225 144
ETHUSD 4
USDCHF 5
USDJPY 203
USOIL 18
US30 0
US500 0
EURUSD 7
GBPJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 254K
USTEC 101K
BTCUSD 330K
JP225 20K
ETHUSD 4.1K
USDCHF 425
USDJPY 826
USOIL 1.9K
US30 32
US500 87
EURUSD 346
GBPJPY 63
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +210.41 USD
En kötü işlem: -142 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +750.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -184.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
AdmiralMarkets-Live
0.60 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
Exness-MT5Real7
1.33 × 644
Exness-MT5Real8
2.63 × 8
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.35 × 37
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.11 × 309
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
Exness-MT5Real3
8.46 × 400
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
İnceleme yok
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 12:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 12:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 12:08
A large drawdown may occur on the account again
