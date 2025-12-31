SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Exness RawSpread
Mr Metasit Rinthon

Exness RawSpread

Mr Metasit Rinthon
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 95%
Exness-MT5Real7
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
98 (91.58%)
Loss Trade:
9 (8.41%)
Best Trade:
210.41 USD
Worst Trade:
-141.85 USD
Profitto lordo:
1 285.74 USD (9 731 666 pips)
Perdita lorda:
-309.76 USD (167 503 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (750.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
750.97 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
36.72%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
5.23
Long Trade:
78 (72.90%)
Short Trade:
29 (27.10%)
Fattore di profitto:
4.15
Profitto previsto:
9.12 USD
Profitto medio:
13.12 USD
Perdita media:
-34.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-184.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-184.93 USD (2)
Crescita mensile:
95.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.74 USD
Massimale:
186.54 USD (9.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.29% (185.70 USD)
Per equità:
50.47% (1 239.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 66
USTEC 9
BTCUSD 8
JP225 5
ETHUSD 4
USDCHF 3
USDJPY 2
USOIL 2
US30 1
US500 1
EURUSD 1
GBPJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 451
USTEC 55
BTCUSD 137
JP225 144
ETHUSD 4
USDCHF 5
USDJPY 203
USOIL 18
US30 0
US500 0
EURUSD 7
GBPJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 254K
USTEC 101K
BTCUSD 330K
JP225 20K
ETHUSD 4.1K
USDCHF 425
USDJPY 826
USOIL 1.9K
US30 32
US500 87
EURUSD 346
GBPJPY 63
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +210.41 USD
Worst Trade: -142 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +750.97 USD
Massima perdita consecutiva: -184.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
AdmiralMarkets-Live
0.60 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
Exness-MT5Real7
1.33 × 644
Exness-MT5Real8
2.63 × 8
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.35 × 37
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.11 × 309
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
Exness-MT5Real3
8.46 × 400
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Non ci sono recensioni
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 12:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 12:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 12:08
A large drawdown may occur on the account again
