- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
98 (91.58%)
Loss Trade:
9 (8.41%)
Best Trade:
210.41 USD
Worst Trade:
-141.85 USD
Profitto lordo:
1 285.74 USD (9 731 666 pips)
Perdita lorda:
-309.76 USD (167 503 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (750.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
750.97 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
36.72%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
5.23
Long Trade:
78 (72.90%)
Short Trade:
29 (27.10%)
Fattore di profitto:
4.15
Profitto previsto:
9.12 USD
Profitto medio:
13.12 USD
Perdita media:
-34.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-184.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-184.93 USD (2)
Crescita mensile:
95.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.74 USD
Massimale:
186.54 USD (9.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.29% (185.70 USD)
Per equità:
50.47% (1 239.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|USTEC
|9
|BTCUSD
|8
|JP225
|5
|ETHUSD
|4
|USDCHF
|3
|USDJPY
|2
|USOIL
|2
|US30
|1
|US500
|1
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|451
|USTEC
|55
|BTCUSD
|137
|JP225
|144
|ETHUSD
|4
|USDCHF
|5
|USDJPY
|203
|USOIL
|18
|US30
|0
|US500
|0
|EURUSD
|7
|GBPJPY
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|254K
|USTEC
|101K
|BTCUSD
|330K
|JP225
|20K
|ETHUSD
|4.1K
|USDCHF
|425
|USDJPY
|826
|USOIL
|1.9K
|US30
|32
|US500
|87
|EURUSD
|346
|GBPJPY
|63
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +210.41 USD
Worst Trade: -142 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +750.97 USD
Massima perdita consecutiva: -184.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
AdmiralMarkets-Live
|0.60 × 5
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.33 × 644
|
Exness-MT5Real8
|2.63 × 8
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.35 × 37
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.11 × 309
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
|
Exness-MT5Real3
|8.46 × 400
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni