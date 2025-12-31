Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 Exness-MT5Real5 0.00 × 3 TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 0.50 × 24 AdmiralMarkets-Live 0.60 × 5 Pepperstone-MT5-Live01 1.33 × 3 Exness-MT5Real7 1.33 × 644 Exness-MT5Real8 2.63 × 8 Exness-MT5Real39 3.65 × 23 ICMarketsSC-MT5-2 3.93 × 29 Exness-MT5Real12 4.38 × 86 XMGlobal-MT5 4 5.35 × 37 Exness-MT5Real 5.68 × 339 Exness-MT5Real15 6.11 × 309 RoboForex-ECN 6.49 × 89 Exness-MT5Real6 6.52 × 77 Exness-MT5Real3 8.46 × 400 FxPro-MT5 14.00 × 3 VTMarkets-Live 15.67 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 22.70 × 90 ICMarketsSC-MT5 27.89 × 112 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou