SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Exness RawSpread
Mr Metasit Rinthon

Exness RawSpread

Mr Metasit Rinthon
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 95%
Exness-MT5Real7
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
107
Bénéfice trades:
98 (91.58%)
Perte trades:
9 (8.41%)
Meilleure transaction:
210.41 USD
Pire transaction:
-141.85 USD
Bénéfice brut:
1 285.74 USD (9 731 666 pips)
Perte brute:
-309.76 USD (167 503 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (750.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
750.97 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
36.72%
Dernier trade:
56 il y a des minutes
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
5.23
Longs trades:
78 (72.90%)
Courts trades:
29 (27.10%)
Facteur de profit:
4.15
Rendement attendu:
9.12 USD
Bénéfice moyen:
13.12 USD
Perte moyenne:
-34.42 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-184.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-184.93 USD (2)
Croissance mensuelle:
95.01%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.74 USD
Maximal:
186.54 USD (9.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.29% (185.70 USD)
Par fonds propres:
50.47% (1 239.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 66
USTEC 9
BTCUSD 8
JP225 5
ETHUSD 4
USDCHF 3
USDJPY 2
USOIL 2
US30 1
US500 1
EURUSD 1
GBPJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 451
USTEC 55
BTCUSD 137
JP225 144
ETHUSD 4
USDCHF 5
USDJPY 203
USOIL 18
US30 0
US500 0
EURUSD 7
GBPJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 254K
USTEC 101K
BTCUSD 330K
JP225 20K
ETHUSD 4.1K
USDCHF 425
USDJPY 826
USOIL 1.9K
US30 32
US500 87
EURUSD 346
GBPJPY 63
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +210.41 USD
Pire transaction: -142 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +750.97 USD
Perte consécutive maximale: -184.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
AdmiralMarkets-Live
0.60 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
Exness-MT5Real7
1.33 × 644
Exness-MT5Real8
2.63 × 8
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.35 × 37
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.11 × 309
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
Exness-MT5Real3
8.46 × 400
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Aucun avis
2025.12.31 12:08
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 12:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 12:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 12:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 12:08
A large drawdown may occur on the account again
