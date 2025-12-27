- Büyüme
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
49 (85.96%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (14.04%)
En iyi işlem:
0.49 USD
En kötü işlem:
-1.85 USD
Brüt kâr:
12.56 USD (1 531 pips)
Brüt zarar:
-4.31 USD (399 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (4.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.76 USD (21)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
79.59%
Maks. mevduat yükü:
124.07%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
2.02
Alış işlemleri:
21 (36.84%)
Satış işlemleri:
36 (63.16%)
Kâr faktörü:
2.91
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
0.26 USD
Ortalama zarar:
-0.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-4.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.08 USD (6)
Aylık büyüme:
96.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.08 USD (26.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.06% (4.08 USD)
Varlığa göre:
50.00% (5.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
En iyi işlem: +0.49 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +4.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.67 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.50 × 2
|
Fyntura-Live
|11.43 × 14
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
96%
0
0
USD
USD
14
USD
USD
1
100%
57
85%
80%
2.91
0.14
USD
USD
50%
1:500