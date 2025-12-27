- Crescita
Trade:
57
Profit Trade:
49 (85.96%)
Loss Trade:
8 (14.04%)
Best Trade:
0.49 USD
Worst Trade:
-1.85 USD
Profitto lordo:
12.56 USD (1 531 pips)
Perdita lorda:
-4.31 USD (399 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (4.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.76 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
79.59%
Massimo carico di deposito:
124.07%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
2.02
Long Trade:
21 (36.84%)
Short Trade:
36 (63.16%)
Fattore di profitto:
2.91
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
0.26 USD
Perdita media:
-0.54 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-4.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.08 USD (6)
Crescita mensile:
96.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.08 USD (26.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.06% (4.08 USD)
Per equità:
50.00% (5.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.67 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.50 × 2
|
Fyntura-Live
|11.43 × 14
