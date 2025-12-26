- Büyüme
İşlemler:
340
Kârla kapanan işlemler:
83 (24.41%)
Zararla kapanan işlemler:
257 (75.59%)
En iyi işlem:
2 533.50 USD
En kötü işlem:
-770.00 USD
Brüt kâr:
16 858.98 USD (21 634 pips)
Brüt zarar:
-28 049.85 USD (41 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (233.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 533.50 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
35.47%
Maks. mevduat yükü:
418.10%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
340
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
235 (69.12%)
Satış işlemleri:
105 (30.88%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-32.91 USD
Ortalama kâr:
203.12 USD
Ortalama zarar:
-109.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-2 920.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 666.80 USD (12)
Aylık büyüme:
-99.80%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 190.87 USD
Maksimum:
12 898.92 USD (99.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.83% (12 898.92 USD)
Varlığa göre:
69.55% (495.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|340
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-19K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 533.50 USD
En kötü işlem: -770 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +233.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 920.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PlexyTrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
