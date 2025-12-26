SinyallerBölümler
Ernesto Lazaro Santos

XAU305

Ernesto Lazaro Santos
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
PlexyTrade-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
340
Kârla kapanan işlemler:
83 (24.41%)
Zararla kapanan işlemler:
257 (75.59%)
En iyi işlem:
2 533.50 USD
En kötü işlem:
-770.00 USD
Brüt kâr:
16 858.98 USD (21 634 pips)
Brüt zarar:
-28 049.85 USD (41 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (233.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 533.50 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
35.47%
Maks. mevduat yükü:
418.10%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
340
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
235 (69.12%)
Satış işlemleri:
105 (30.88%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-32.91 USD
Ortalama kâr:
203.12 USD
Ortalama zarar:
-109.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-2 920.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 666.80 USD (12)
Aylık büyüme:
-99.80%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 190.87 USD
Maksimum:
12 898.92 USD (99.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.83% (12 898.92 USD)
Varlığa göre:
69.55% (495.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 340
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -19K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 533.50 USD
En kötü işlem: -770 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +233.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 920.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PlexyTrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

YOU NEED $5000.00 DOLLAR MINIMUN DEPOSIT,


THANK AND HAPPY TRADING DAY...............:)

İnceleme yok
2025.12.29 05:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 04:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 19:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 19:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 17:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 16:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
