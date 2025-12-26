- Crescita
Trade:
340
Profit Trade:
83 (24.41%)
Loss Trade:
257 (75.59%)
Best Trade:
2 533.50 USD
Worst Trade:
-770.00 USD
Profitto lordo:
16 858.98 USD (21 634 pips)
Perdita lorda:
-28 049.85 USD (41 048 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (233.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 533.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
35.47%
Massimo carico di deposito:
418.10%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
340
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
235 (69.12%)
Short Trade:
105 (30.88%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-32.91 USD
Profitto medio:
203.12 USD
Perdita media:
-109.14 USD
Massime perdite consecutive:
37 (-2 920.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 666.80 USD (12)
Crescita mensile:
-99.80%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11 190.87 USD
Massimale:
12 898.92 USD (99.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.83% (12 898.92 USD)
Per equità:
69.55% (495.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|340
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-19K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Best Trade: +2 533.50 USD
Worst Trade: -770 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +233.55 USD
Massima perdita consecutiva: -2 920.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PlexyTrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
YOU NEED $5000.00 DOLLAR MINIMUN DEPOSIT,
THANK AND HAPPY TRADING DAY...............:)
Non ci sono recensioni
