Ernesto Lazaro Santos

XAU305

Ernesto Lazaro Santos
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 -100%
PlexyTrade-Live
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
340
Profit Trade:
83 (24.41%)
Loss Trade:
257 (75.59%)
Best Trade:
2 533.50 USD
Worst Trade:
-770.00 USD
Profitto lordo:
16 858.98 USD (21 634 pips)
Perdita lorda:
-28 049.85 USD (41 048 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (233.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 533.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
35.47%
Massimo carico di deposito:
418.10%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
340
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
235 (69.12%)
Short Trade:
105 (30.88%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-32.91 USD
Profitto medio:
203.12 USD
Perdita media:
-109.14 USD
Massime perdite consecutive:
37 (-2 920.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 666.80 USD (12)
Crescita mensile:
-99.80%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11 190.87 USD
Massimale:
12 898.92 USD (99.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.83% (12 898.92 USD)
Per equità:
69.55% (495.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 340
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -19K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 533.50 USD
Worst Trade: -770 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +233.55 USD
Massima perdita consecutiva: -2 920.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PlexyTrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

YOU NEED $5000.00 DOLLAR MINIMUN DEPOSIT,


THANK AND HAPPY TRADING DAY...............:)

Non ci sono recensioni
2025.12.29 05:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 04:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 19:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 19:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 17:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 16:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.26 16:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 16:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
