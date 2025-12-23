Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ValutradesSeychelles-Live 1.00 × 1 ForexClub-MT5 Real Server 2.00 × 1 TitanFX-MT5-01 2.11 × 219 Exness-MT5Real5 2.50 × 16 RoboForex-ECN 3.28 × 137 Tickmill-Live 3.65 × 48 DooTechnology-Live 4.12 × 879 AUSCommercial-Live 4.24 × 21 Teletrade-Sharp ECN 5.24 × 1579 ICMarketsSC-MT5-2 7.45 × 29 XMTrading-MT5 3 13.51 × 35 Exness-MT5Real15 16.00 × 1 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya