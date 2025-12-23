- Büyüme
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
27 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (30.77%)
En iyi işlem:
1 644.00 JPY
En kötü işlem:
-22 974.00 JPY
Brüt kâr:
21 411.00 JPY (6 714 pips)
Brüt zarar:
-118 407.00 JPY (20 024 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (16 537.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
16 537.00 JPY (19)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
34 (87.18%)
Satış işlemleri:
5 (12.82%)
Kâr faktörü:
0.18
Beklenen getiri:
-2 487.08 JPY
Ortalama kâr:
793.00 JPY
Ortalama zarar:
-9 867.25 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-115 792.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-115 792.00 JPY (9)
Aylık büyüme:
-96.34%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99 856.00 JPY
Maksimum:
116 183.00 JPY (99.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|12
|XAUUSD
|9
|AUDNZD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-870
|NZDCAD
|97
|XAUUSD
|25
|AUDNZD
|-102
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-14K
|NZDCAD
|2.7K
|XAUUSD
|1.8K
|AUDNZD
|-3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 644.00 JPY
En kötü işlem: -22 974 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +16 537.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -115 792.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.11 × 219
|
Exness-MT5Real5
|2.50 × 16
|
RoboForex-ECN
|3.28 × 137
|
Tickmill-Live
|3.65 × 48
|
DooTechnology-Live
|4.12 × 879
|
AUSCommercial-Live
|4.24 × 21
|
Teletrade-Sharp ECN
|5.24 × 1579
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.45 × 29
|
XMTrading-MT5 3
|13.51 × 35
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
