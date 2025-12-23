SinyallerBölümler
Hirabayashi Masayuki

Sasabuki

Hirabayashi Masayuki
0 inceleme
55 hafta
0 / 0 USD
0%
TitanFX-MT5-01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
27 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (30.77%)
En iyi işlem:
1 644.00 JPY
En kötü işlem:
-22 974.00 JPY
Brüt kâr:
21 411.00 JPY (6 714 pips)
Brüt zarar:
-118 407.00 JPY (20 024 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (16 537.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
16 537.00 JPY (19)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
34 (87.18%)
Satış işlemleri:
5 (12.82%)
Kâr faktörü:
0.18
Beklenen getiri:
-2 487.08 JPY
Ortalama kâr:
793.00 JPY
Ortalama zarar:
-9 867.25 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-115 792.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-115 792.00 JPY (9)
Aylık büyüme:
-96.34%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99 856.00 JPY
Maksimum:
116 183.00 JPY (99.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 13
NZDCAD 12
XAUUSD 9
AUDNZD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -870
NZDCAD 97
XAUUSD 25
AUDNZD -102
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -14K
NZDCAD 2.7K
XAUUSD 1.8K
AUDNZD -3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 644.00 JPY
En kötü işlem: -22 974 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +16 537.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -115 792.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ValutradesSeychelles-Live
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.11 × 219
Exness-MT5Real5
2.50 × 16
RoboForex-ECN
3.28 × 137
Tickmill-Live
3.65 × 48
DooTechnology-Live
4.12 × 879
AUSCommercial-Live
4.24 × 21
Teletrade-Sharp ECN
5.24 × 1579
ICMarketsSC-MT5-2
7.45 × 29
XMTrading-MT5 3
13.51 × 35
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
İnceleme yok
2025.12.23 03:53
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 3.63% of days out of the 386 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 03:53
80% of trades performed within 6 days. This comprises 1.55% of days out of the 386 days of the signal's entire lifetime.
