Hirabayashi Masayuki

Sasabuki

Hirabayashi Masayuki
0 recensioni
55 settimane
0 / 0 USD
0%
TitanFX-MT5-01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
27 (69.23%)
Loss Trade:
12 (30.77%)
Best Trade:
1 644.00 JPY
Worst Trade:
-22 974.00 JPY
Profitto lordo:
21 411.00 JPY (6 714 pips)
Perdita lorda:
-118 407.00 JPY (20 024 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (16 537.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
16 537.00 JPY (19)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
34 (87.18%)
Short Trade:
5 (12.82%)
Fattore di profitto:
0.18
Profitto previsto:
-2 487.08 JPY
Profitto medio:
793.00 JPY
Perdita media:
-9 867.25 JPY
Massime perdite consecutive:
9 (-115 792.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-115 792.00 JPY (9)
Crescita mensile:
-96.34%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
99 856.00 JPY
Massimale:
116 183.00 JPY (99.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 13
NZDCAD 12
XAUUSD 9
AUDNZD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -870
NZDCAD 97
XAUUSD 25
AUDNZD -102
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -14K
NZDCAD 2.7K
XAUUSD 1.8K
AUDNZD -3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 644.00 JPY
Worst Trade: -22 974 JPY
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +16 537.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -115 792.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-MT5-01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ValutradesSeychelles-Live
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.11 × 219
Exness-MT5Real5
2.50 × 16
RoboForex-ECN
3.28 × 137
Tickmill-Live
3.65 × 48
DooTechnology-Live
4.12 × 879
AUSCommercial-Live
4.24 × 21
Teletrade-Sharp ECN
5.24 × 1579
ICMarketsSC-MT5-2
7.45 × 29
XMTrading-MT5 3
13.51 × 35
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
2025.12.23 03:53
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 3.63% of days out of the 386 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 03:53
80% of trades performed within 6 days. This comprises 1.55% of days out of the 386 days of the signal's entire lifetime.
