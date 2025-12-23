- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
27 (69.23%)
Loss Trade:
12 (30.77%)
Best Trade:
1 644.00 JPY
Worst Trade:
-22 974.00 JPY
Profitto lordo:
21 411.00 JPY (6 714 pips)
Perdita lorda:
-118 407.00 JPY (20 024 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (16 537.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
16 537.00 JPY (19)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
34 (87.18%)
Short Trade:
5 (12.82%)
Fattore di profitto:
0.18
Profitto previsto:
-2 487.08 JPY
Profitto medio:
793.00 JPY
Perdita media:
-9 867.25 JPY
Massime perdite consecutive:
9 (-115 792.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-115 792.00 JPY (9)
Crescita mensile:
-96.34%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
99 856.00 JPY
Massimale:
116 183.00 JPY (99.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|12
|XAUUSD
|9
|AUDNZD
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-870
|NZDCAD
|97
|XAUUSD
|25
|AUDNZD
|-102
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-14K
|NZDCAD
|2.7K
|XAUUSD
|1.8K
|AUDNZD
|-3.5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 644.00 JPY
Worst Trade: -22 974 JPY
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +16 537.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -115 792.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-MT5-01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Non ci sono recensioni