Trades:
39
Bénéfice trades:
27 (69.23%)
Perte trades:
12 (30.77%)
Meilleure transaction:
1 644.00 JPY
Pire transaction:
-22 974.00 JPY
Bénéfice brut:
21 411.00 JPY (6 714 pips)
Perte brute:
-118 407.00 JPY (20 024 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (16 537.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
16 537.00 JPY (19)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.83
Longs trades:
34 (87.18%)
Courts trades:
5 (12.82%)
Facteur de profit:
0.18
Rendement attendu:
-2 487.08 JPY
Bénéfice moyen:
793.00 JPY
Perte moyenne:
-9 867.25 JPY
Pertes consécutives maximales:
9 (-115 792.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-115 792.00 JPY (9)
Croissance mensuelle:
-96.34%
Algo trading:
76%
Prélèvement par solde:
Absolu:
99 856.00 JPY
Maximal:
116 183.00 JPY (99.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 JPY)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|12
|XAUUSD
|9
|AUDNZD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|-870
|NZDCAD
|97
|XAUUSD
|25
|AUDNZD
|-102
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|-14K
|NZDCAD
|2.7K
|XAUUSD
|1.8K
|AUDNZD
|-3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 644.00 JPY
Pire transaction: -22 974 JPY
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +16 537.00 JPY
Perte consécutive maximale: -115 792.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-MT5-01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.11 × 219
|
Exness-MT5Real5
|2.50 × 16
|
RoboForex-ECN
|3.28 × 137
|
Tickmill-Live
|3.65 × 48
|
DooTechnology-Live
|4.12 × 879
|
AUSCommercial-Live
|4.24 × 21
|
Teletrade-Sharp ECN
|5.24 × 1579
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.45 × 29
|
XMTrading-MT5 3
|13.51 × 35
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
