İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
33 (67.34%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (32.65%)
En iyi işlem:
1.75 USD
En kötü işlem:
-2.48 USD
Brüt kâr:
10.17 USD (1 002 pips)
Brüt zarar:
-15.61 USD (1 553 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (2.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.96 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
3.53%
Maks. mevduat yükü:
9.55%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
37 saniye
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
20 (40.82%)
Satış işlemleri:
29 (59.18%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-0.11 USD
Ortalama kâr:
0.31 USD
Ortalama zarar:
-0.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-9.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.02 USD (5)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.89 USD
Maksimum:
12.38 USD (11.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.63% (12.38 USD)
Varlığa göre:
1.83% (1.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-551
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.75 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
95
USD
USD
1
100%
49
67%
4%
0.65
-0.11
USD
USD
12%
1:500