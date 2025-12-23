- Crescita
Trade:
49
Profit Trade:
33 (67.34%)
Loss Trade:
16 (32.65%)
Best Trade:
1.75 USD
Worst Trade:
-2.48 USD
Profitto lordo:
10.17 USD (1 002 pips)
Perdita lorda:
-15.61 USD (1 553 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (2.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.96 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
3.53%
Massimo carico di deposito:
9.55%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
37 secondi
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
20 (40.82%)
Short Trade:
29 (59.18%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
0.31 USD
Perdita media:
-0.98 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-9.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.02 USD (5)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.89 USD
Massimale:
12.38 USD (11.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.63% (12.38 USD)
Per equità:
1.83% (1.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-551
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +1.75 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2.96 USD
Massima perdita consecutiva: -9.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
Non ci sono recensioni
