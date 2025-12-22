SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EAGOLD Viper
Van Son Luu

EAGOLD Viper

Van Son Luu
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 64%
Exness-Real17
1:65535
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
6 (27.27%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (72.73%)
En iyi işlem:
51.37 USD
En kötü işlem:
-9.04 USD
Brüt kâr:
161.60 USD (42 869 pips)
Brüt zarar:
-53.30 USD (16 221 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (59.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.37 USD (3)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
3.09%
Maks. mevduat yükü:
87.95%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
3.25
Alış işlemleri:
20 (90.91%)
Satış işlemleri:
2 (9.09%)
Kâr faktörü:
3.03
Beklenen getiri:
4.92 USD
Ortalama kâr:
26.93 USD
Ortalama zarar:
-3.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-11.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.37 USD (5)
Aylık büyüme:
64.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.37 USD (17.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.99% (33.37 USD)
Varlığa göre:
0.66% (1.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 108
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 27K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
5.67 × 27
Exness-Real9
9.42 × 121
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
109.56 × 100
The results speak for themselves.
İnceleme yok
2025.12.29 12:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 06:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:65535
2025.12.26 15:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 23:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 12:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 12:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 11:35
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.22 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
