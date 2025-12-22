- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
6 (27.27%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (72.73%)
En iyi işlem:
51.37 USD
En kötü işlem:
-9.04 USD
Brüt kâr:
161.60 USD (42 869 pips)
Brüt zarar:
-53.30 USD (16 221 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (59.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.37 USD (3)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
3.09%
Maks. mevduat yükü:
87.95%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
3.25
Alış işlemleri:
20 (90.91%)
Satış işlemleri:
2 (9.09%)
Kâr faktörü:
3.03
Beklenen getiri:
4.92 USD
Ortalama kâr:
26.93 USD
Ortalama zarar:
-3.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-11.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.37 USD (5)
Aylık büyüme:
64.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.37 USD (17.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.99% (33.37 USD)
Varlığa göre:
0.66% (1.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|27K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.37 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +59.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|5.67 × 27
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
RoboForex-ProCent-8
|109.56 × 100
