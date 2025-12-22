- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
6 (27.27%)
Loss Trade:
16 (72.73%)
Best Trade:
51.37 USD
Worst Trade:
-9.04 USD
Profitto lordo:
161.60 USD (42 869 pips)
Perdita lorda:
-53.30 USD (16 221 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (59.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.37 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
3.09%
Massimo carico di deposito:
87.95%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
3.25
Long Trade:
20 (90.91%)
Short Trade:
2 (9.09%)
Fattore di profitto:
3.03
Profitto previsto:
4.92 USD
Profitto medio:
26.93 USD
Perdita media:
-3.33 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-11.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.37 USD (5)
Crescita mensile:
64.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.37 USD (17.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.99% (33.37 USD)
Per equità:
0.66% (1.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|27K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.37 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +59.37 USD
Massima perdita consecutiva: -11.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|5.67 × 27
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
RoboForex-ProCent-8
|109.56 × 100
