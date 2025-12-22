- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
52 (85.24%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (14.75%)
En iyi işlem:
104.31 USD
En kötü işlem:
-41.15 USD
Brüt kâr:
1 878.44 USD (1 424 514 pips)
Brüt zarar:
-182.31 USD (294 243 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (766.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
766.80 USD (17)
Sharpe oranı:
0.85
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.05%
En son işlem:
39 dakika önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
22.79
Alış işlemleri:
60 (98.36%)
Satış işlemleri:
1 (1.64%)
Kâr faktörü:
10.30
Beklenen getiri:
27.81 USD
Ortalama kâr:
36.12 USD
Ortalama zarar:
-20.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-57.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.44 USD (2)
Aylık büyüme:
169.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
74.44 USD (5.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.19% (74.44 USD)
Varlığa göre:
4.70% (125.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|28
|BITCOIN
|20
|SILVER
|5
|USDJPY
|4
|EURCAD
|3
|WTI
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|767
|BITCOIN
|750
|SILVER
|248
|USDJPY
|-77
|EURCAD
|18
|WTI
|-10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|48K
|BITCOIN
|1.1M
|SILVER
|5K
|USDJPY
|-2.4K
|EURCAD
|731
|WTI
|-512
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +104.31 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +766.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 53
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 37
|
FxPro-MT5 Live03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.09 × 34
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.57 × 14
|
FxPro-MT5
|0.61 × 840
|
Swissquote-Server
|1.00 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.45 × 20
|
AdmiralMarkets-Live
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|3.50 × 2
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
PROFITGroup-Server
|19.00 × 1
Gold Digger X is a high-precision gold trading signal built on advanced market structure analysis and professional wave-based interpretation.
All trade decisions are driven by deep analysis of price cycles, impulse and corrective phases, and market rhythm, allowing accurate identification of high-probability entry zones near key turning points.
The strategy focuses on precision over frequency, aiming for consistent performance, controlled drawdown, and disciplined execution.
Every position is planned with clear risk parameters and strict capital management rules.
✔ XAUUSD focused
✔ H1 intraday and swing trading
✔ Structure-based entries
✔ Strict risk management
✔ Stop loss on every trade
Designed for traders who understand that markets move in structured cycles, not randomness.
