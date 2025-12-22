Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 10 RoboForex-ECN 0.00 × 53 Exness-MT5Real8 0.00 × 37 FxPro-MT5 Live03 0.00 × 2 ICMarkets-MT5 0.09 × 34 Trading.comMarkets-MT5 0.57 × 14 FxPro-MT5 0.61 × 840 Swissquote-Server 1.00 × 3 ForexClub-MT5 Real Server 1.45 × 20 AdmiralMarkets-Live 2.00 × 1 RoboForex-Pro 3.00 × 1 Exness-MT5Real 3.50 × 2 Alpari-MT5 4.00 × 1 PROFITGroup-Server 19.00 × 1 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya