Trades:
61
Bénéfice trades:
52 (85.24%)
Perte trades:
9 (14.75%)
Meilleure transaction:
104.31 USD
Pire transaction:
-41.15 USD
Bénéfice brut:
1 878.44 USD (1 424 514 pips)
Perte brute:
-182.31 USD (294 243 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (766.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
766.80 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.85
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.05%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
22.79
Longs trades:
60 (98.36%)
Courts trades:
1 (1.64%)
Facteur de profit:
10.30
Rendement attendu:
27.81 USD
Bénéfice moyen:
36.12 USD
Perte moyenne:
-20.26 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-57.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-74.44 USD (2)
Croissance mensuelle:
169.95%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
74.44 USD (5.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.19% (74.44 USD)
Par fonds propres:
4.70% (125.28 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|28
|BITCOIN
|20
|SILVER
|5
|USDJPY
|4
|EURCAD
|3
|WTI
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|767
|BITCOIN
|750
|SILVER
|248
|USDJPY
|-77
|EURCAD
|18
|WTI
|-10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|48K
|BITCOIN
|1.1M
|SILVER
|5K
|USDJPY
|-2.4K
|EURCAD
|731
|WTI
|-512
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +104.31 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +766.80 USD
Perte consécutive maximale: -57.96 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 53
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 37
|
FxPro-MT5 Live03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.09 × 34
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.57 × 14
|
FxPro-MT5
|0.61 × 840
|
Swissquote-Server
|1.00 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.45 × 20
|
AdmiralMarkets-Live
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|3.50 × 2
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
PROFITGroup-Server
|19.00 × 1
Gold Digger X is a high-precision gold trading signal built on advanced market structure analysis and professional wave-based interpretation.
All trade decisions are driven by deep analysis of price cycles, impulse and corrective phases, and market rhythm, allowing accurate identification of high-probability entry zones near key turning points.
The strategy focuses on precision over frequency, aiming for consistent performance, controlled drawdown, and disciplined execution.
Every position is planned with clear risk parameters and strict capital management rules.
✔ XAUUSD focused
✔ H1 intraday and swing trading
✔ Structure-based entries
✔ Strict risk management
✔ Stop loss on every trade
Designed for traders who understand that markets move in structured cycles, not randomness.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
1000 USD par mois
170%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
2
0%
61
85%
100%
10.30
27.81
USD
USD
5%
1:500