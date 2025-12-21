- Büyüme
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
39 (88.63%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (11.36%)
En iyi işlem:
40.40 USD
En kötü işlem:
-29.00 USD
Brüt kâr:
404.43 USD (10 211 pips)
Brüt zarar:
-59.90 USD (1 121 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (108.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
167.58 USD (11)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
11.88
Alış işlemleri:
44 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.75
Beklenen getiri:
7.83 USD
Ortalama kâr:
10.37 USD
Ortalama zarar:
-11.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-24.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.00 USD (1)
Aylık büyüme:
78.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.00 USD (3.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|42
|AUDCADb
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|312
|AUDCADb
|32
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|9.1K
|AUDCADb
|33
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.40 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +108.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Min deposit: 500$
No Stoploss
high risk
50 - 100 % month
