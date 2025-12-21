- Crescita
Trade:
44
Profit Trade:
39 (88.63%)
Loss Trade:
5 (11.36%)
Best Trade:
40.40 USD
Worst Trade:
-29.00 USD
Profitto lordo:
404.43 USD (10 211 pips)
Perdita lorda:
-59.90 USD (1 121 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (108.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
167.58 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
11.88
Long Trade:
44 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.75
Profitto previsto:
7.83 USD
Profitto medio:
10.37 USD
Perdita media:
-11.98 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-24.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.00 USD (1)
Crescita mensile:
78.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.00 USD (3.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|42
|AUDCADb
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|312
|AUDCADb
|32
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|9.1K
|AUDCADb
|33
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.40 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +108.61 USD
Massima perdita consecutiva: -24.90 USD
Min deposit: 500$
No Stoploss
high risk
50 - 100 % month
