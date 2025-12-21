- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
922
Kârla kapanan işlemler:
351 (38.06%)
Zararla kapanan işlemler:
571 (61.93%)
En iyi işlem:
179.36 USD
En kötü işlem:
-80.00 USD
Brüt kâr:
8 480.91 USD (400 980 pips)
Brüt zarar:
-4 894.69 USD (343 610 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (222.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
904.48 USD (6)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
3.22
Alış işlemleri:
713 (77.33%)
Satış işlemleri:
209 (22.67%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
3.89 USD
Ortalama kâr:
24.16 USD
Ortalama zarar:
-8.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-150.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-677.76 USD (11)
Aylık büyüme:
156.87%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
613.21 USD
Maksimum:
1 114.10 USD (37.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.14% (1 114.10 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.STP
|874
|EURAUD.STP
|26
|AUDUSD.STP
|22
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.STP
|3.3K
|EURAUD.STP
|186
|AUDUSD.STP
|56
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.STP
|35K
|EURAUD.STP
|19K
|AUDUSD.STP
|3.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +179.36 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +222.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -150.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Oval-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok