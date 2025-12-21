SinyallerBölümler
Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Golden Fawkes Compounding

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 183%
Oval-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
922
Kârla kapanan işlemler:
351 (38.06%)
Zararla kapanan işlemler:
571 (61.93%)
En iyi işlem:
179.36 USD
En kötü işlem:
-80.00 USD
Brüt kâr:
8 480.91 USD (400 980 pips)
Brüt zarar:
-4 894.69 USD (343 610 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (222.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
904.48 USD (6)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
3.22
Alış işlemleri:
713 (77.33%)
Satış işlemleri:
209 (22.67%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
3.89 USD
Ortalama kâr:
24.16 USD
Ortalama zarar:
-8.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-150.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-677.76 USD (11)
Aylık büyüme:
156.87%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
613.21 USD
Maksimum:
1 114.10 USD (37.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.14% (1 114.10 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.STP 874
EURAUD.STP 26
AUDUSD.STP 22
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.STP 3.3K
EURAUD.STP 186
AUDUSD.STP 56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.STP 35K
EURAUD.STP 19K
AUDUSD.STP 3.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +179.36 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +222.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -150.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Oval-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.21 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
