Trade:
922
Profit Trade:
351 (38.06%)
Loss Trade:
571 (61.93%)
Best Trade:
179.36 USD
Worst Trade:
-80.00 USD
Profitto lordo:
8 480.91 USD (400 980 pips)
Perdita lorda:
-4 894.69 USD (343 610 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (222.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
904.48 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
3.22
Long Trade:
713 (77.33%)
Short Trade:
209 (22.67%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
3.89 USD
Profitto medio:
24.16 USD
Perdita media:
-8.57 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-150.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-677.76 USD (11)
Crescita mensile:
156.87%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
613.21 USD
Massimale:
1 114.10 USD (37.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.14% (1 114.10 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.STP
|874
|EURAUD.STP
|26
|AUDUSD.STP
|22
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.STP
|3.3K
|EURAUD.STP
|186
|AUDUSD.STP
|56
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.STP
|35K
|EURAUD.STP
|19K
|AUDUSD.STP
|3.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
