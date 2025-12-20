- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
337
Kârla kapanan işlemler:
188 (55.78%)
Zararla kapanan işlemler:
149 (44.21%)
En iyi işlem:
46.32 USD
En kötü işlem:
-31.88 USD
Brüt kâr:
1 172.52 USD (105 512 pips)
Brüt zarar:
-992.87 USD (83 173 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (126.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
148.73 USD (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
193 (57.27%)
Satış işlemleri:
144 (42.73%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
6.24 USD
Ortalama zarar:
-6.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-93.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-93.22 USD (14)
Aylık büyüme:
74.60%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.48 USD
Maksimum:
158.20 USD (37.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.24% (139.89 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|337
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|180
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.32 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +126.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Xau Only
İnceleme yok