SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAU Only
Efendy

XAU Only

Efendy
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 75%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
337
Profit Trade:
188 (55.78%)
Loss Trade:
149 (44.21%)
Best Trade:
46.32 USD
Worst Trade:
-31.88 USD
Profitto lordo:
1 172.52 USD (105 512 pips)
Perdita lorda:
-992.87 USD (83 173 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (126.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.73 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
193 (57.27%)
Short Trade:
144 (42.73%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
6.24 USD
Perdita media:
-6.66 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-93.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.22 USD (14)
Crescita mensile:
74.60%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.48 USD
Massimale:
158.20 USD (37.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.24% (139.89 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 337
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 180
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.32 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +126.20 USD
Massima perdita consecutiva: -93.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Xau Only
Non ci sono recensioni
2025.12.20 16:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.20 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 16:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 16:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati