Trade:
337
Profit Trade:
188 (55.78%)
Loss Trade:
149 (44.21%)
Best Trade:
46.32 USD
Worst Trade:
-31.88 USD
Profitto lordo:
1 172.52 USD (105 512 pips)
Perdita lorda:
-992.87 USD (83 173 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (126.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.73 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
193 (57.27%)
Short Trade:
144 (42.73%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
6.24 USD
Perdita media:
-6.66 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-93.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.22 USD (14)
Crescita mensile:
74.60%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.48 USD
Massimale:
158.20 USD (37.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.24% (139.89 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|337
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|180
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.32 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +126.20 USD
Massima perdita consecutiva: -93.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
