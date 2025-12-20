SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Andsync Master
Andriamanalinirina Masinan Andriantsoa

Andsync Master

Andriamanalinirina Masinan Andriantsoa
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 361%
DerivSVG-Server-03
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
86 (71.66%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (28.33%)
En iyi işlem:
59.40 USD
En kötü işlem:
-17.20 USD
Brüt kâr:
507.52 USD (94 576 pips)
Brüt zarar:
-78.92 USD (161 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (38.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
111.10 USD (5)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
38.08%
Maks. mevduat yükü:
9.06%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
120
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
16.09
Alış işlemleri:
43 (35.83%)
Satış işlemleri:
77 (64.17%)
Kâr faktörü:
6.43
Beklenen getiri:
3.57 USD
Ortalama kâr:
5.90 USD
Ortalama zarar:
-2.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-26.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.63 USD (4)
Aylık büyüme:
360.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
26.63 USD (11.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.67% (26.63 USD)
Varlığa göre:
2.39% (4.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 55
Step Index 49
Volatility 100 Index 9
Boom 1000 Index 4
Crash 900 Index 1
Boom 600 Index 1
Volatility 10 Index 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 229
Step Index 194
Volatility 100 Index 1
Boom 1000 Index 0
Crash 900 Index 0
Boom 600 Index 4
Volatility 10 Index 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.8K
Step Index 312
Volatility 100 Index -203
Boom 1000 Index -78K
Crash 900 Index 2.3K
Boom 600 Index 3.9K
Volatility 10 Index 510
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.40 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +38.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivSVG-Server-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.20 04:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.20 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 04:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Andsync Master
Ayda 50 USD
361%
0
0
USD
234
USD
1
100%
120
71%
38%
6.43
3.57
USD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.