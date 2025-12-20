- Büyüme
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
86 (71.66%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (28.33%)
En iyi işlem:
59.40 USD
En kötü işlem:
-17.20 USD
Brüt kâr:
507.52 USD (94 576 pips)
Brüt zarar:
-78.92 USD (161 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (38.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
111.10 USD (5)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
38.08%
Maks. mevduat yükü:
9.06%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
120
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
16.09
Alış işlemleri:
43 (35.83%)
Satış işlemleri:
77 (64.17%)
Kâr faktörü:
6.43
Beklenen getiri:
3.57 USD
Ortalama kâr:
5.90 USD
Ortalama zarar:
-2.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-26.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.63 USD (4)
Aylık büyüme:
360.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
26.63 USD (11.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.67% (26.63 USD)
Varlığa göre:
2.39% (4.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|Step Index
|49
|Volatility 100 Index
|9
|Boom 1000 Index
|4
|Crash 900 Index
|1
|Boom 600 Index
|1
|Volatility 10 Index
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|229
|Step Index
|194
|Volatility 100 Index
|1
|Boom 1000 Index
|0
|Crash 900 Index
|0
|Boom 600 Index
|4
|Volatility 10 Index
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.8K
|Step Index
|312
|Volatility 100 Index
|-203
|Boom 1000 Index
|-78K
|Crash 900 Index
|2.3K
|Boom 600 Index
|3.9K
|Volatility 10 Index
|510
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.40 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +38.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivSVG-Server-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
361%
0
0
USD
USD
234
USD
USD
1
100%
120
71%
38%
6.43
3.57
USD
USD
12%
1:500