Andriamanalinirina Masinan Andriantsoa

Andsync Master

Andriamanalinirina Masinan Andriantsoa
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 415%
DerivSVG-Server-03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
88 (70.96%)
Loss Trade:
36 (29.03%)
Best Trade:
59.40 USD
Worst Trade:
-17.20 USD
Profitto lordo:
538.12 USD (94 597 pips)
Perdita lorda:
-82.22 USD (161 411 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (38.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
111.10 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
38.08%
Massimo carico di deposito:
9.06%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
124
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
17.12
Long Trade:
43 (34.68%)
Short Trade:
81 (65.32%)
Fattore di profitto:
6.54
Profitto previsto:
3.68 USD
Profitto medio:
6.12 USD
Perdita media:
-2.28 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-26.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.63 USD (4)
Crescita mensile:
414.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
26.63 USD (11.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.67% (26.63 USD)
Per equità:
3.03% (7.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 55
Step Index 53
Volatility 100 Index 9
Boom 1000 Index 4
Crash 900 Index 1
Boom 600 Index 1
Volatility 10 Index 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 229
Step Index 222
Volatility 100 Index 1
Boom 1000 Index 0
Crash 900 Index 0
Boom 600 Index 4
Volatility 10 Index 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.8K
Step Index 315
Volatility 100 Index -203
Boom 1000 Index -78K
Crash 900 Index 2.3K
Boom 600 Index 3.9K
Volatility 10 Index 510
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.40 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +38.72 USD
Massima perdita consecutiva: -26.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.20 04:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.20 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 04:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
