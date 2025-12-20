SignauxSections
Andriamanalinirina Masinan Andriantsoa

Andsync Master

Andriamanalinirina Masinan Andriantsoa
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 415%
DerivSVG-Server-03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
124
Bénéfice trades:
88 (70.96%)
Perte trades:
36 (29.03%)
Meilleure transaction:
59.40 USD
Pire transaction:
-17.20 USD
Bénéfice brut:
538.12 USD (94 597 pips)
Perte brute:
-82.22 USD (161 411 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (38.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
111.10 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
38.08%
Charge de dépôt maximale:
9.06%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
124
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
17.12
Longs trades:
43 (34.68%)
Courts trades:
81 (65.32%)
Facteur de profit:
6.54
Rendement attendu:
3.68 USD
Bénéfice moyen:
6.12 USD
Perte moyenne:
-2.28 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-26.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-26.63 USD (4)
Croissance mensuelle:
414.50%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
26.63 USD (11.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.67% (26.63 USD)
Par fonds propres:
3.03% (7.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 55
Step Index 53
Volatility 100 Index 9
Boom 1000 Index 4
Crash 900 Index 1
Boom 600 Index 1
Volatility 10 Index 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 229
Step Index 222
Volatility 100 Index 1
Boom 1000 Index 0
Crash 900 Index 0
Boom 600 Index 4
Volatility 10 Index 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.8K
Step Index 315
Volatility 100 Index -203
Boom 1000 Index -78K
Crash 900 Index 2.3K
Boom 600 Index 3.9K
Volatility 10 Index 510
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.40 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +38.72 USD
Perte consécutive maximale: -26.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DerivSVG-Server-03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.20 04:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.20 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 04:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
