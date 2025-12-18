SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MT5 7808315
KAUSER AHMED

MT5 7808315

KAUSER AHMED
0 inceleme
142 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
21 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (12.50%)
En iyi işlem:
65.18 USD
En kötü işlem:
-118.13 USD
Brüt kâr:
233.81 USD (139 125 pips)
Brüt zarar:
-172.14 USD (166 648 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (170.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
170.30 USD (16)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
181 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
6 (25.00%)
Satış işlemleri:
18 (75.00%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
2.57 USD
Ortalama kâr:
11.13 USD
Ortalama zarar:
-57.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-121.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-121.58 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
137.61 USD (76.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 14
GBPUSD 7
EURUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 13
GBPUSD 34
EURUSD 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -32K
GBPUSD 2.7K
EURUSD 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +65.18 USD
En kötü işlem: -118 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +170.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXCC1-Trade
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 344
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
46 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.18 04:03
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 1.72% of days out of the 988 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 04:03
80% of trades performed within 12 days. This comprises 1.21% of days out of the 988 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 04:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.18 04:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 180 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol