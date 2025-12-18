SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MT5 7808315
KAUSER AHMED

MT5 7808315

KAUSER AHMED
0 avis
142 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
21 (87.50%)
Perte trades:
3 (12.50%)
Meilleure transaction:
65.18 USD
Pire transaction:
-118.13 USD
Bénéfice brut:
233.81 USD (139 125 pips)
Perte brute:
-172.14 USD (166 648 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (170.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
170.30 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
181 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.45
Longs trades:
6 (25.00%)
Courts trades:
18 (75.00%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
2.57 USD
Bénéfice moyen:
11.13 USD
Perte moyenne:
-57.38 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-121.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-121.58 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.01 USD
Maximal:
137.61 USD (76.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 14
GBPUSD 7
EURUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 13
GBPUSD 34
EURUSD 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -32K
GBPUSD 2.7K
EURUSD 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +65.18 USD
Pire transaction: -118 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +170.30 USD
Perte consécutive maximale: -121.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXCC1-Trade
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-2
1.39 × 344
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
46 plus...
Aucun avis
2025.12.18 04:03
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 1.72% of days out of the 988 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 04:03
80% of trades performed within 12 days. This comprises 1.21% of days out of the 988 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 04:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.18 04:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 180 days
