KAUSER AHMED

MT5 7808315

KAUSER AHMED
0 recensioni
142 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
21 (87.50%)
Loss Trade:
3 (12.50%)
Best Trade:
65.18 USD
Worst Trade:
-118.13 USD
Profitto lordo:
233.81 USD (139 125 pips)
Perdita lorda:
-172.14 USD (166 648 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (170.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
170.30 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
181 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
6 (25.00%)
Short Trade:
18 (75.00%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
2.57 USD
Profitto medio:
11.13 USD
Perdita media:
-57.38 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-121.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-121.58 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
137.61 USD (76.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 14
GBPUSD 7
EURUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 13
GBPUSD 34
EURUSD 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -32K
GBPUSD 2.7K
EURUSD 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.18 USD
Worst Trade: -118 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +170.30 USD
Massima perdita consecutiva: -121.58 USD

Non ci sono recensioni
2025.12.18 04:03
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 1.72% of days out of the 988 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 04:03
80% of trades performed within 12 days. This comprises 1.21% of days out of the 988 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 04:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.18 04:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 180 days
