Enzo Marcon

Meg 66

Enzo Marcon
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
37 (54.41%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (45.59%)
En iyi işlem:
229.10 USD
En kötü işlem:
-29.09 USD
Brüt kâr:
1 386.53 USD (7 334 pips)
Brüt zarar:
-212.53 USD (3 790 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (42.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 186.19 USD (9)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
13.76
Alış işlemleri:
32 (47.06%)
Satış işlemleri:
36 (52.94%)
Kâr faktörü:
6.52
Beklenen getiri:
17.26 USD
Ortalama kâr:
37.47 USD
Ortalama zarar:
-6.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-29.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.11 USD (6)
Aylık büyüme:
1.17%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.24 USD
Maksimum:
85.30 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 47
GBPUSD 14
EURGBP 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 682
GBPUSD 251
EURGBP 241
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.2K
GBPUSD 1.2K
EURGBP 160
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +229.10 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +42.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.24 × 2175
VantageFXInternational-Live
0.27 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
0.62 × 136
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
PrimeCodex-MT5
0.92 × 358
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
2.40 × 15
XMGlobal-MT5 2
2.59 × 22
AdmiralMarkets-Live
2.83 × 222
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 2
FPMarkets-Live
4.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
4.91 × 392
Binary.com-Server
5.22 × 9
RoboForex-Pro
5.72 × 108
8 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.21 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 08:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 20:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 20:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 20:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
