- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
37 (54.41%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (45.59%)
En iyi işlem:
229.10 USD
En kötü işlem:
-29.09 USD
Brüt kâr:
1 386.53 USD (7 334 pips)
Brüt zarar:
-212.53 USD (3 790 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (42.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 186.19 USD (9)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
13.76
Alış işlemleri:
32 (47.06%)
Satış işlemleri:
36 (52.94%)
Kâr faktörü:
6.52
Beklenen getiri:
17.26 USD
Ortalama kâr:
37.47 USD
Ortalama zarar:
-6.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-29.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.11 USD (6)
Aylık büyüme:
1.17%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.24 USD
Maksimum:
85.30 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|47
|GBPUSD
|14
|EURGBP
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|682
|GBPUSD
|251
|EURGBP
|241
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD
|1.2K
|EURGBP
|160
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +229.10 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +42.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.24 × 2175
|
VantageFXInternational-Live
|0.27 × 11
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.62 × 136
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
PrimeCodex-MT5
|0.92 × 358
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.40 × 15
|
XMGlobal-MT5 2
|2.59 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|2.83 × 222
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|4.91 × 392
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
İnceleme yok