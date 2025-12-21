Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 FXOpen-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.21 × 14 Darwinex-Live 0.24 × 2175 VantageFXInternational-Live 0.27 × 11 Pepperstone-MT5-Live01 0.62 × 136 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 PrimeCodex-MT5 0.92 × 358 ForexTimeFXTM-Live01 1.07 × 14 Exness-MT5Real20 2.00 × 1 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 TickmillUK-Live 2.00 × 2 KuberaCapitalMarkets-Server 2.40 × 15 XMGlobal-MT5 2 2.59 × 22 AdmiralMarkets-Live 2.83 × 222 GBEbrokers-LIVE 3.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 4.00 × 2 FPMarkets-Live 4.00 × 2 XMGlobal-MT5 4 4.91 × 392 Binary.com-Server 5.22 × 9 RoboForex-Pro 5.72 × 108 8 daha fazla...