- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
37 (54.41%)
Loss Trade:
31 (45.59%)
Best Trade:
229.10 USD
Worst Trade:
-29.09 USD
Profitto lordo:
1 386.53 USD (7 334 pips)
Perdita lorda:
-212.53 USD (3 790 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (42.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 186.19 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
13.76
Long Trade:
32 (47.06%)
Short Trade:
36 (52.94%)
Fattore di profitto:
6.52
Profitto previsto:
17.26 USD
Profitto medio:
37.47 USD
Perdita media:
-6.86 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-29.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.11 USD (6)
Crescita mensile:
1.17%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.24 USD
Massimale:
85.30 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|47
|GBPUSD
|14
|EURGBP
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|682
|GBPUSD
|251
|EURGBP
|241
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD
|1.2K
|EURGBP
|160
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +229.10 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +42.39 USD
Massima perdita consecutiva: -29.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.24 × 2175
|
VantageFXInternational-Live
|0.27 × 11
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.62 × 136
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
PrimeCodex-MT5
|0.92 × 358
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.40 × 15
|
XMGlobal-MT5 2
|2.59 × 22
|
AdmiralMarkets-Live
|2.83 × 222
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|4.91 × 392
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
