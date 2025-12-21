SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Meg 66
Enzo Marcon

Meg 66

Enzo Marcon
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
37 (54.41%)
Loss Trade:
31 (45.59%)
Best Trade:
229.10 USD
Worst Trade:
-29.09 USD
Profitto lordo:
1 386.53 USD (7 334 pips)
Perdita lorda:
-212.53 USD (3 790 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (42.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 186.19 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
13.76
Long Trade:
32 (47.06%)
Short Trade:
36 (52.94%)
Fattore di profitto:
6.52
Profitto previsto:
17.26 USD
Profitto medio:
37.47 USD
Perdita media:
-6.86 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-29.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.11 USD (6)
Crescita mensile:
1.17%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.24 USD
Massimale:
85.30 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 47
GBPUSD 14
EURGBP 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 682
GBPUSD 251
EURGBP 241
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.2K
GBPUSD 1.2K
EURGBP 160
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +229.10 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +42.39 USD
Massima perdita consecutiva: -29.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.24 × 2175
VantageFXInternational-Live
0.27 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
0.62 × 136
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
PrimeCodex-MT5
0.92 × 358
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
2.40 × 15
XMGlobal-MT5 2
2.59 × 22
AdmiralMarkets-Live
2.83 × 222
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 2
FPMarkets-Live
4.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
4.91 × 392
Binary.com-Server
5.22 × 9
RoboForex-Pro
5.72 × 108
8 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.21 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 08:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 20:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 20:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 20:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati