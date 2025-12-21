시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Meg 66
Enzo Marcon

Meg 66

Enzo Marcon
0 리뷰
안정성
7
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 0%
Darwinex-Live
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
183
이익 거래:
93 (50.81%)
손실 거래:
90 (49.18%)
최고의 거래:
229.10 USD
최악의 거래:
-195.79 USD
총 수익:
3 839.73 USD (16 598 pips)
총 손실:
-3 413.70 USD (14 530 pips)
연속 최대 이익:
14 (42.39 USD)
연속 최대 이익:
1 186.19 USD (9)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
98.99%
최대 입금량:
10.53%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.47
롱(주식매수):
85 (46.45%)
숏(주식차입매도):
98 (53.55%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
2.33 USD
평균 이익:
41.29 USD
평균 손실:
-37.93 USD
연속 최대 손실:
11 (-576.38 USD)
연속 최대 손실:
-641.77 USD (7)
월별 성장률:
-0.64%
Algo 트레이딩:
51%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
27.24 USD
최대한의:
904.84 USD (0.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.79% (800.67 USD)
자본금별:
1.46% (1 463.28 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 162
GBPUSD 14
EURGBP 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD -63
GBPUSD 251
EURGBP 241
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 688
GBPUSD 1.2K
EURGBP 160
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +229.10 USD
최악의 거래: -196 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +42.39 USD
연속 최대 손실: -576.38 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.24 × 2175
VantageFXInternational-Live
0.27 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
0.62 × 136
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
PrimeCodex-MT5
0.92 × 358
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
2.40 × 15
XMGlobal-MT5 2
2.59 × 22
AdmiralMarkets-Live
2.83 × 222
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 2
FPMarkets-Live
4.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
4.91 × 392
Binary.com-Server
5.22 × 9
RoboForex-Pro
5.72 × 108
8 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Descrizione generale  Meg 66   Solo  Darwinex  capitale 100.000.00   quota mensile  48 dollari   mai   inserire i tuoi  soldi   vieni finanziato controlla regolamento

L’EA non utilizza una sola logica di trading, ma gestisce un portafoglio di strategie indipendenti all’interno di un unico file.
Ogni strategia opera in modo separato e viene identificata tramite un Magic Number unico, che corrisponde all’indice della strategia nel portafoglio.

Funzionamento principale

  • Multi-strategia

    • Ogni strategia:

      • apre e chiude le proprie posizioni

      • non interferisce con le altre

      • ha il proprio Magic Number

  • Account Hedging

    • Consente più BUY e SELL simultanei sullo stesso simbolo

  • Gestione separata delle posizioni

    • Ogni trade è tracciato singolarmente

    • Non viene usata la netting logic

  • Portafoglio centralizzato

    • Un solo EA gestisce più logiche di ingresso/uscita

Architettura tipica del Portfolio EA

  • Blocco di inizializzazione

    • Caricamento delle strategie

    • Assegnazione dei Magic Number

  • Ciclo OnTick / OnTimer

    • Controllo condizioni di ogni strategia

    • Apertura ordini quando le regole sono soddisfatte

  • Gestione trade

    • Monitoraggio profitto/perdita

    • Chiusura secondo le regole della singola strategia

  • Isolamento delle strategie

    • Nessuna sovrapposizione di logica tra strategie diverse

Vantaggi

  • Diversificazione del rischio tramite più strategie

  • Codice organizzato e scalabile

  • Facile aggiunta o rimozione di strategie

  • Compatibile con gestione avanzata del portafoglio

Limiti e attenzioni

  • Non è netting-friendly

  • Il rischio complessivo dipende dalla somma delle strategie

  • Possibili sovra-esposizioni se più strategie aprono nella stessa direzione

  • Necessaria una gestione del rischio globale (equity, DD max)

Uso consigliato

  • Account MT5 Hedging

  • Backtest separati per ogni strategia

  • Forward test su conto demo prima del reale

  • Integrazione con:

    • controllo drawdown globale

    • limitazione numero posizioni

    • gestione rischio su equity

Se vuoi, nel prossimo passo posso:

  • riscrivere questa descrizione in stile manuale utente

  • adattarla per vendita commerciale

  • spiegare come integrare la tua logica di compensazione/ribaltamento

  • analizzare come migliorare la gestione del rischio globale

Dimmi come preferisci.

si

Perfetto.
Ecco la descrizione in stile Manuale Utente, chiara e professionale.

Manuale Utente

Robot Factory Portfolio – Expert Advisor MT5

1. Introduzione

Il Robot Factory Portfolio Expert Advisor è un EA multi-strategia progettato per MetaTrader 5 su account Hedging.
Consente di eseguire più strategie di trading indipendenti all’interno di un unico Expert Advisor, mantenendo ogni strategia separata e tracciabile.

2. Requisiti

  • MetaTrader 5

  • Account Hedging (obbligatorio)

  • Connessione stabile

  • Capitale adeguato al numero di strategie attive

3. Concetto di Portfolio

L’EA gestisce un portafoglio di strategie:

  • Ogni strategia:

    • opera in modo autonomo

    • ha il proprio Magic Number

    • apre e chiude posizioni indipendenti

  • Le strategie possono:

    • lavorare sullo stesso simbolo

    • essere BUY e SELL contemporaneamente

    • avere regole diverse di ingresso e uscita

4. Magic Number

Ogni strategia è identificata da un Magic Number unico, che:

  • evita conflitti tra le strategie

  • consente una gestione separata delle posizioni

  • permette analisi e statistiche precise

Il Magic Number corrisponde all’indice interno della strategia nel portfolio.

5. Funzionamento Operativo

  1. Avvio EA

    • Inizializza tutte le strategie

    • Assegna i Magic Number

  2. Esecuzione

    • Ad ogni tick o timer:

      • verifica le condizioni di ogni strategia

      • apre nuovi ordini se le regole sono soddisfatte

  3. Gestione Trade

    • Ogni strategia gestisce:

      • take profit

      • stop loss (se previsto)

      • chiusure logiche

  4. Chiusura

    • Le posizioni vengono chiuse solo dalla strategia che le ha aperte

6. Gestione del Rischio

⚠️ Importante:
Il rischio non è automaticamente condiviso tra le strategie.

Possibili criticità:

  • Somma dei lotti troppo elevata

  • Sovra-esposizione nella stessa direzione

  • Drawdown cumulativo

👉 Si consiglia di integrare:

  • limite di drawdown globale

  • controllo equity

  • limite massimo di posizioni totali

  • filtro di correlazione tra strategie

7. Vantaggi

  • Diversificazione del trading

  • Codice strutturato e modulare

  • Facilità di espansione

  • Ideale per portfolio sistematici

8. Limitazioni

  • Non compatibile con account Netting

  • Richiede test approfonditi

  • Gestione del rischio globale non automatica (se non personalizzata)

9. Avvertenza sul Rischio

Il trading su Forex e Futures comporta rischi elevati.
È possibile perdere tutto il capitale investito o più.
Utilizzare esclusivamente capitale di rischio.


리뷰 없음
2026.01.13 10:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 22:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 13:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 19:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 18:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 18:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 06:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 05:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.25 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 05:12 2025.12.22 05:12:00  

Descrizione generale Meg 66 Solo Darwinex capitale 100.000.00 quota mensile 48 dollari mai inserire i tuoi soldi vieni finanziato controlla regolamento L’EA non utilizza una sola logica di trading, ma gestisce un portafoglio di strategie indipendenti all’interno di un unico file. Ogni strategia opera in modo separato e viene identificata tramite un Magic Number unico, che corrisponde all’indice della strategia nel portafoglio. Funzionamento principale Multi-strategia Ogni strategia: apre e chiude le proprie posizioni non interferisce con le altre ha il proprio Magic Number Account Hedging Consente più BUY e SELL simultanei sullo stesso simbolo Gestione separata delle posizioni Ogni trade è tracciato singolarmente Non viene usata la netting logic Portafoglio centralizzato Un solo EA gestisce più logiche di ingresso/uscita Architettura tipica del Portfolio EA Blocco di inizializzazione Caricamento delle strategie Assegnazione dei Magic Number Ciclo OnTick / OnTimer Controllo condizioni di ogni strategia Apertura ordini quando le regole sono soddisfatte Gestione trade Monitoraggio profitto/perdita Chiusura secondo le regole della singola strategia Isolamento delle strategie Nessuna sovrapposizione di logica tra strategie diverse Vantaggi Diversificazione del rischio tramite più strategie Codice organizzato e scalabile Facile aggiunta o rimozione di strategie Compatibile con gestione avanzata del portafoglio Limiti e attenzioni Non è netting-friendly Il rischio complessivo dipende dalla somma delle strategie Possibili sovra-esposizioni se più strategie aprono nella stessa direzione Necessaria una gestione del rischio globale (equity, DD max) Uso consigliato Account MT5 Hedging Backtest separati per ogni strategia Forward test su conto demo prima del reale Integrazione con: controllo drawdown globale limitazione numero posizioni gestione rischio su equity Se vuoi, nel prossimo passo posso: riscrivere questa descrizione in stile manuale utente adattarla per vendita commerciale spiegare come integrare la tua logica di compensazione/ribaltamento analizzare come migliorare la gestione del rischio globale Dimmi come preferisci. si Perfetto. Ecco la descrizione in stile Manuale Utente, chiara e professionale. Manuale Utente Robot Factory Portfolio – Expert Advisor MT5 1. Introduzione Il Robot Factory Portfolio Expert Advisor è un EA multi-strategia progettato per MetaTrader 5 su account Hedging. Consente di eseguire più strategie di trading indipendenti all’interno di un unico Expert Advisor, mantenendo ogni strategia separata e tracciabile. 2. Requisiti MetaTrader 5 Account Hedging (obbligatorio) Connessione stabile Capitale adeguato al numero di strategie attive 3. Concetto di Portfolio L’EA gestisce un portafoglio di strategie: Ogni strategia: opera in modo autonomo ha il proprio Magic Number apre e chiude posizioni indipendenti Le strategie possono: lavorare sullo stesso simbolo essere BUY e SELL contemporaneamente avere regole diverse di ingresso e uscita 4. Magic Number Ogni strategia è identificata da un Magic Number unico, che: evita conflitti tra le strategie consente una gestione separata delle posizioni permette analisi e statistiche precise Il Magic Number corrisponde all’indice interno della strategia nel portfolio. 5. Funzionamento Operativo Avvio EA Inizializza tutte le strategie Assegna i Magic Number Esecuzione Ad ogni tick o timer: verifica le condizioni di ogni strategia apre nuovi ordini se le regole sono soddisfatte Gestione Trade Ogni strategia gestisce: take profit stop loss (se previsto) chiusure logiche Chiusura Le posizioni vengono chiuse solo dalla strategia che le ha aperte 6. Gestione del Rischio ⚠️ Importante: Il rischio non è automaticamente condiviso tra le strategie. Possibili criticità: Somma dei lotti troppo elevata Sovra-esposizione nella stessa direzione Drawdown cumulativo 👉 Si consiglia di integrare: limite di drawdown globale controllo equity limite massimo di posizioni totali filtro di correlazione tra strategie 7. Vantaggi Diversificazione del trading Codice strutturato e modulare Facilità di espansione Ideale per portfolio sistematici 8. Limitazioni Non compatibile con account Netting Richiede test approfonditi Gestione del rischio globale non automatica (se non personalizzata) 9. Avvertenza sul Rischio Il trading su Forex e Futures comporta rischi elevati. È possibile perdere tutto il capitale investito o più. Utilizzare esclusivamente capitale di rischio.

2025.12.21 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 08:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 20:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 20:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Meg 66
월별 30 USD
0%
0
0
USD
100K
USD
7
51%
183
50%
99%
1.12
2.33
USD
1%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.