Marco Hildbrand

Gondo Slow

Marco Hildbrand
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 248%
Axi-US02-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
430
Kârla kapanan işlemler:
338 (78.60%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (21.40%)
En iyi işlem:
1 134.91 CHF
En kötü işlem:
-39.43 CHF
Brüt kâr:
4 132.48 CHF (85 517 pips)
Brüt zarar:
-453.10 CHF (28 299 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (57.80 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
2 922.30 CHF (10)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
188
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
29.08
Alış işlemleri:
195 (45.35%)
Satış işlemleri:
235 (54.65%)
Kâr faktörü:
9.12
Beklenen getiri:
8.56 CHF
Ortalama kâr:
12.23 CHF
Ortalama zarar:
-4.93 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-43.05 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-126.53 CHF (4)
Aylık büyüme:
248.12%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.42 CHF
Maksimum:
126.53 CHF (5.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.70% (126.53 CHF)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 430
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 57K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 134.91 CHF
En kötü işlem: -39 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +57.80 CHF
Maksimum ardışık zarar: -43.05 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US02-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.80 × 435
ICMarketsSC-Live32
0.84 × 19
ICMarketsSC-Live12
0.85 × 20
Tickmill-Live09
0.91 × 66
ICMarketsSC-Live05
0.91 × 283
ICMarketsSC-Live22
1.02 × 58
Axi-US07-Live
1.23 × 30
FusionMarkets-Live
1.25 × 53
ICMarketsSC-Live08
1.25 × 8
Pepperstone-Demo02
1.25 × 4
MEXIntGroup-Real
1.26 × 411
ICMarketsSC-Live10
1.36 × 74
TitanFX-04
1.39 × 59
Pepperstone-Edge05
1.50 × 250
ICMarketsSC-Live16
1.81 × 1229
Exness-Real7
1.95 × 20
ICMarketsSC-Live26
2.04 × 110
Axi-US05-Live
2.07 × 112
Pepperstone-Edge12
2.08 × 227
ICMarketsSC-Live19
2.20 × 222
RoboForex-ECN
2.21 × 316
İnceleme yok
2025.12.16 20:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 20:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 20:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
