İşlemler:
430
Kârla kapanan işlemler:
338 (78.60%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (21.40%)
En iyi işlem:
1 134.91 CHF
En kötü işlem:
-39.43 CHF
Brüt kâr:
4 132.48 CHF (85 517 pips)
Brüt zarar:
-453.10 CHF (28 299 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (57.80 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
2 922.30 CHF (10)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
188
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
29.08
Alış işlemleri:
195 (45.35%)
Satış işlemleri:
235 (54.65%)
Kâr faktörü:
9.12
Beklenen getiri:
8.56 CHF
Ortalama kâr:
12.23 CHF
Ortalama zarar:
-4.93 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-43.05 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-126.53 CHF (4)
Aylık büyüme:
248.12%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.42 CHF
Maksimum:
126.53 CHF (5.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.70% (126.53 CHF)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|430
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 134.91 CHF
En kötü işlem: -39 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +57.80 CHF
Maksimum ardışık zarar: -43.05 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US02-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.80 × 435
|
ICMarketsSC-Live32
|0.84 × 19
|
ICMarketsSC-Live12
|0.85 × 20
|
Tickmill-Live09
|0.91 × 66
|
ICMarketsSC-Live05
|0.91 × 283
|
ICMarketsSC-Live22
|1.02 × 58
|
Axi-US07-Live
|1.23 × 30
|
FusionMarkets-Live
|1.25 × 53
|
ICMarketsSC-Live08
|1.25 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|1.25 × 4
|
MEXIntGroup-Real
|1.26 × 411
|
ICMarketsSC-Live10
|1.36 × 74
|
TitanFX-04
|1.39 × 59
|
Pepperstone-Edge05
|1.50 × 250
|
ICMarketsSC-Live16
|1.81 × 1229
|
Exness-Real7
|1.95 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|2.04 × 110
|
Axi-US05-Live
|2.07 × 112
|
Pepperstone-Edge12
|2.08 × 227
|
ICMarketsSC-Live19
|2.20 × 222
|
RoboForex-ECN
|2.21 × 316
