SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gondo Slow
Marco Hildbrand

Gondo Slow

Marco Hildbrand
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 248%
Axi-US02-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
430
Profit Trade:
338 (78.60%)
Loss Trade:
92 (21.40%)
Best Trade:
1 134.91 CHF
Worst Trade:
-39.43 CHF
Profitto lordo:
4 132.48 CHF (85 517 pips)
Perdita lorda:
-453.10 CHF (28 299 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (57.80 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
2 922.30 CHF (10)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
188
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
29.08
Long Trade:
195 (45.35%)
Short Trade:
235 (54.65%)
Fattore di profitto:
9.12
Profitto previsto:
8.56 CHF
Profitto medio:
12.23 CHF
Perdita media:
-4.93 CHF
Massime perdite consecutive:
5 (-43.05 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-126.53 CHF (4)
Crescita mensile:
248.12%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.42 CHF
Massimale:
126.53 CHF (5.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.70% (126.53 CHF)
Per equità:
0.00% (0.00 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 430
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 57K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 134.91 CHF
Worst Trade: -39 CHF
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +57.80 CHF
Massima perdita consecutiva: -43.05 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US02-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.80 × 435
ICMarketsSC-Live32
0.84 × 19
ICMarketsSC-Live12
0.85 × 20
Tickmill-Live09
0.91 × 66
ICMarketsSC-Live05
0.91 × 283
ICMarketsSC-Live22
1.02 × 58
Axi-US07-Live
1.23 × 30
FusionMarkets-Live
1.25 × 53
ICMarketsSC-Live08
1.25 × 8
Pepperstone-Demo02
1.25 × 4
MEXIntGroup-Real
1.26 × 411
ICMarketsSC-Live10
1.36 × 74
TitanFX-04
1.39 × 59
Pepperstone-Edge05
1.50 × 250
ICMarketsSC-Live16
1.81 × 1229
Exness-Real7
1.95 × 20
ICMarketsSC-Live26
2.04 × 110
Axi-US05-Live
2.07 × 112
Pepperstone-Edge12
2.08 × 227
ICMarketsSC-Live19
2.20 × 222
RoboForex-ECN
2.21 × 316
20 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.16 20:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 20:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 20:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati