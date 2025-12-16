- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
430
Profit Trade:
338 (78.60%)
Loss Trade:
92 (21.40%)
Best Trade:
1 134.91 CHF
Worst Trade:
-39.43 CHF
Profitto lordo:
4 132.48 CHF (85 517 pips)
Perdita lorda:
-453.10 CHF (28 299 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (57.80 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
2 922.30 CHF (10)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
188
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
29.08
Long Trade:
195 (45.35%)
Short Trade:
235 (54.65%)
Fattore di profitto:
9.12
Profitto previsto:
8.56 CHF
Profitto medio:
12.23 CHF
Perdita media:
-4.93 CHF
Massime perdite consecutive:
5 (-43.05 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-126.53 CHF (4)
Crescita mensile:
248.12%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.42 CHF
Massimale:
126.53 CHF (5.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.70% (126.53 CHF)
Per equità:
0.00% (0.00 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|430
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 134.91 CHF
Worst Trade: -39 CHF
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +57.80 CHF
Massima perdita consecutiva: -43.05 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US02-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.80 × 435
|
ICMarketsSC-Live32
|0.84 × 19
|
ICMarketsSC-Live12
|0.85 × 20
|
Tickmill-Live09
|0.91 × 66
|
ICMarketsSC-Live05
|0.91 × 283
|
ICMarketsSC-Live22
|1.02 × 58
|
Axi-US07-Live
|1.23 × 30
|
FusionMarkets-Live
|1.25 × 53
|
ICMarketsSC-Live08
|1.25 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|1.25 × 4
|
MEXIntGroup-Real
|1.26 × 411
|
ICMarketsSC-Live10
|1.36 × 74
|
TitanFX-04
|1.39 × 59
|
Pepperstone-Edge05
|1.50 × 250
|
ICMarketsSC-Live16
|1.81 × 1229
|
Exness-Real7
|1.95 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|2.04 × 110
|
Axi-US05-Live
|2.07 × 112
|
Pepperstone-Edge12
|2.08 × 227
|
ICMarketsSC-Live19
|2.20 × 222
|
RoboForex-ECN
|2.21 × 316
20 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni