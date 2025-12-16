SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Alpariforex2
Ratmir Fatkullin

Alpariforex2

Ratmir Fatkullin
0 inceleme
Güvenilirlik
86 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Alpari-Standard3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
13 (72.22%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (27.78%)
En iyi işlem:
330.50 USD
En kötü işlem:
-56.85 USD
Brüt kâr:
1 232.56 USD (54 pips)
Brüt zarar:
-58.24 USD (137 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 232.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 232.01 USD (11)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.47%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
20.36
Alış işlemleri:
14 (77.78%)
Satış işlemleri:
4 (22.22%)
Kâr faktörü:
21.16
Beklenen getiri:
65.24 USD
Ortalama kâr:
94.81 USD
Ortalama zarar:
-11.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.85 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.91%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
57.69 USD (4.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
profit 12
AUDUSD 2
EURUSD 2
GBPUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
profit 1.2K
AUDUSD 0
EURUSD 0
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
profit 0
AUDUSD -2
EURUSD -36
GBPUSD -45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +330.50 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 232.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMTrading-Real 34
0.00 × 4
Just2Trade-Real3
0.00 × 4
CTFC-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
LiteForex-Cent.com
0.00 × 1
Swissquote-Real2
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 31
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 14
Pepperstone-Edge06
0.00 × 6
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 15
ICMarkets-Live11
0.00 × 2
RoboForexDE-Pro
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 29
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
XM.COM-AU-Real 20
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 25
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 18
ForexTime-ECN
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 42
FXDD-MT4 Live Server 6
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
İnceleme yok
2025.12.16 16:27
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 2.33% of days out of the 601 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 16:27
80% of trades performed within 9 days. This comprises 1.5% of days out of the 601 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 16:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.16 16:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alpariforex2
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
1K
USD
86
33%
18
72%
100%
21.16
65.24
USD
0%
1:500
Kopyala

