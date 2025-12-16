- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
13 (72.22%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (27.78%)
En iyi işlem:
330.50 USD
En kötü işlem:
-56.85 USD
Brüt kâr:
1 232.56 USD (54 pips)
Brüt zarar:
-58.24 USD (137 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 232.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 232.01 USD (11)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.47%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
20.36
Alış işlemleri:
14 (77.78%)
Satış işlemleri:
4 (22.22%)
Kâr faktörü:
21.16
Beklenen getiri:
65.24 USD
Ortalama kâr:
94.81 USD
Ortalama zarar:
-11.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.85 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.91%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
57.69 USD (4.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|profit
|12
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|profit
|1.2K
|AUDUSD
|0
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|profit
|0
|AUDUSD
|-2
|EURUSD
|-36
|GBPUSD
|-45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +330.50 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 232.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 4
|
CTFC-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
LiteForex-Cent.com
|0.00 × 1
|
Swissquote-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 31
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 6
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
RoboForexDE-Pro
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 29
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
XM.COM-AU-Real 20
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 25
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 18
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 42
|
FXDD-MT4 Live Server 6
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
86
33%
18
72%
100%
21.16
65.24
USD
USD
0%
1:500