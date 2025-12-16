SegnaliSezioni
Ratmir Fatkullin

Alpariforex2

Ratmir Fatkullin
0 recensioni
Affidabilità
86 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Alpari-Standard3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
13 (72.22%)
Loss Trade:
5 (27.78%)
Best Trade:
330.50 USD
Worst Trade:
-56.85 USD
Profitto lordo:
1 232.56 USD (54 pips)
Perdita lorda:
-58.24 USD (137 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 232.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 232.01 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.47%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
20.36
Long Trade:
14 (77.78%)
Short Trade:
4 (22.22%)
Fattore di profitto:
21.16
Profitto previsto:
65.24 USD
Profitto medio:
94.81 USD
Perdita media:
-11.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.85 USD (1)
Crescita mensile:
-2.91%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
57.69 USD (4.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
profit 12
AUDUSD 2
EURUSD 2
GBPUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
profit 1.2K
AUDUSD 0
EURUSD 0
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
profit 0
AUDUSD -2
EURUSD -36
GBPUSD -45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +330.50 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 232.01 USD
Massima perdita consecutiva: -0.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Standard3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMTrading-Real 34
0.00 × 4
Just2Trade-Real3
0.00 × 4
CTFC-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
LiteForex-Cent.com
0.00 × 1
Swissquote-Real2
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 31
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 14
Pepperstone-Edge06
0.00 × 6
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 15
ICMarkets-Live11
0.00 × 2
RoboForexDE-Pro
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 29
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
XM.COM-AU-Real 20
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FXChoice-Pro Live
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 25
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 18
ForexTime-ECN
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 42
FXDD-MT4 Live Server 6
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
196 più
Non ci sono recensioni
2025.12.16 16:27
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 2.33% of days out of the 601 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 16:27
80% of trades performed within 9 days. This comprises 1.5% of days out of the 601 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 16:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.16 16:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.