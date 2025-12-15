SinyallerBölümler
Denis M Ikhailovich Sukhanov

Proboynik

Denis M Ikhailovich Sukhanov
0 inceleme
258 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2020 328%
Alpari-Pro.ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
94 (53.71%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (46.29%)
En iyi işlem:
745.62 USD
En kötü işlem:
-464.31 USD
Brüt kâr:
10 758.60 USD (50 189 pips)
Brüt zarar:
-6 551.96 USD (24 402 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (520.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 326.28 USD (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.46
Alış işlemleri:
123 (70.29%)
Satış işlemleri:
52 (29.71%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
24.04 USD
Ortalama kâr:
114.45 USD
Ortalama zarar:
-80.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-377.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-744.07 USD (5)
Aylık büyüme:
26.14%
Yıllık tahmin:
317.12%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
503.32 USD
Maksimum:
942.97 USD (42.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.24% (942.97 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
profit 53
USDJPY 38
GBPUSD 32
EURUSD 29
XAUUSD 21
PROFIT 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
profit 3.4K
USDJPY 145
GBPUSD -86
EURUSD 721
XAUUSD 506
PROFIT -503
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
profit 0
USDJPY 2.2K
GBPUSD -355
EURUSD 3K
XAUUSD 21K
PROFIT 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +745.62 USD
En kötü işlem: -464 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +520.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -377.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-04
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
SquaredProMT4-Live
0.00 × 9
FTT-Live2
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 7
ForexChief-DirectFX
0.00 × 3
XMGlobal-Real 24
0.00 × 8
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
Tickmill-Live10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.09 × 35
Pepperstone-Edge06
0.11 × 9
UniverseWheel-Live
0.21 × 97
Just2Trade-Real2
0.26 × 72
EGlobal-Classic3
0.32 × 209
ICMarkets-Live18
0.32 × 148
340 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.15 06:35
Trading operations on the account were performed for only 93 days. This comprises 5.15% of days out of the 1807 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 06:35
80% of trades performed within 56 days. This comprises 3.1% of days out of the 1807 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 06:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.39% of days out of 1807 days of the signal's entire lifetime.
