İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
94 (53.71%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (46.29%)
En iyi işlem:
745.62 USD
En kötü işlem:
-464.31 USD
Brüt kâr:
10 758.60 USD (50 189 pips)
Brüt zarar:
-6 551.96 USD (24 402 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (520.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 326.28 USD (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.46
Alış işlemleri:
123 (70.29%)
Satış işlemleri:
52 (29.71%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
24.04 USD
Ortalama kâr:
114.45 USD
Ortalama zarar:
-80.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-377.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-744.07 USD (5)
Aylık büyüme:
26.14%
Yıllık tahmin:
317.12%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
503.32 USD
Maksimum:
942.97 USD (42.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.24% (942.97 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|profit
|53
|USDJPY
|38
|GBPUSD
|32
|EURUSD
|29
|XAUUSD
|21
|PROFIT
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|profit
|3.4K
|USDJPY
|145
|GBPUSD
|-86
|EURUSD
|721
|XAUUSD
|506
|PROFIT
|-503
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|profit
|0
|USDJPY
|2.2K
|GBPUSD
|-355
|EURUSD
|3K
|XAUUSD
|21K
|PROFIT
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +745.62 USD
En kötü işlem: -464 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +520.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -377.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-04
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
SquaredProMT4-Live
|0.00 × 9
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 7
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 24
|0.00 × 8
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.09 × 35
|
Pepperstone-Edge06
|0.11 × 9
|
UniverseWheel-Live
|0.21 × 97
|
Just2Trade-Real2
|0.26 × 72
|
EGlobal-Classic3
|0.32 × 209
|
ICMarkets-Live18
|0.32 × 148
İnceleme yok