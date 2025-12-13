- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
35 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (22.22%)
En iyi işlem:
508.50 USD
En kötü işlem:
-413.92 USD
Brüt kâr:
2 490.73 USD (14 477 pips)
Brüt zarar:
-1 121.57 USD (12 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (813.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
813.95 USD (21)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.31
Alış işlemleri:
10 (22.22%)
Satış işlemleri:
35 (77.78%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
30.43 USD
Ortalama kâr:
71.16 USD
Ortalama zarar:
-112.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-83.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-413.92 USD (1)
Aylık büyüme:
63.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.65 USD
Maksimum:
413.92 USD (11.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|45
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|1.4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|1.6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +508.50 USD
En kötü işlem: -414 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +813.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
『Gold Offset FX』は、ゴールド市場に特化した自動売買戦略です。
独自の“相殺ロジック”によりナンピン系の弱点を抑え、
安定した利益の積み上げとリスクの最適化を両立します。
過去実績に基づく堅実な設計で、中長期の資産成長を目指します。
