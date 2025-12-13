- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
35 (77.77%)
Loss Trade:
10 (22.22%)
Best Trade:
508.50 USD
Worst Trade:
-413.92 USD
Profitto lordo:
2 490.73 USD (14 477 pips)
Perdita lorda:
-1 121.57 USD (12 870 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (813.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
813.95 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.31
Long Trade:
10 (22.22%)
Short Trade:
35 (77.78%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
30.43 USD
Profitto medio:
71.16 USD
Perdita media:
-112.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-83.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-413.92 USD (1)
Crescita mensile:
63.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.65 USD
Massimale:
413.92 USD (11.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +508.50 USD
Worst Trade: -414 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +813.95 USD
Massima perdita consecutiva: -83.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
『Gold Offset FX』は、ゴールド市場に特化した自動売買戦略です。
独自の“相殺ロジック”によりナンピン系の弱点を抑え、
安定した利益の積み上げとリスクの最適化を両立します。
過去実績に基づく堅実な設計で、中長期の資産成長を目指します。
Non ci sono recensioni